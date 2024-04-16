Что известно о ликвидации украинской снайперши Виски: где и как погибла

Фото: Социальные сети

Екатерина Шинкаренко

Военкор Руслан Татаринов в своем Telegram-канале «Шепот фронта» сообщил, что недалеко от Северска в районе Авдеевки была ликвидирована украинская снайперша Екатерина Шинкаренко с позывным Виски. Что об этом известно?

Когда была ликвидирована снайперша ВСУ

По информации канала «Шепот фронта», Виски погибла недалеко от Северска. Также она была известна под позывным Катруся.

По данным украинских СМИ, Виски ликвидировали 22 февраля в ходе боев в районе населенных пунктов Ласточкино — Северное.

Как сообщил портал «Эспрессо» со ссылкой на активиста Юрия Слобожанского, украинские войска при отступлении бросали погибших, поэтому тело Шинкаренко осталось глубоко в тылу. Его доставили на Украину на минувшей неделе, 13 апреля личность девушки удалось установить.

«С грустью сообщаю. Шинкарнеко Екатерина Сергеевна, позывной Виски, Катя, снайпер взвода снайперов 53-й ОМБр», — сказал он.

Что известно о Шинкаренко

По данным украинских СМИ, Виски родилась в Краматорске Донецкой области и проживала вместе с семьей в городе Острог. В юности профессионально занималась велоспортом.

Была награждена орденом «За мужество» III степени, отличием ГШ «Золотой крест» и отличием МОУ «Крест доблести».

Предварительно известно, что у Шинкаренко остались муж и ребенок.

Что украинки говорят о службе в ВСУ

Военный медик и разведчица Ярина Черногуз заявляла, что женщины в рядах ВСУ могут работать операторами дронов или медиками, поэтому на Украине необходимо ввести обязательную мобилизацию для женщин.

«Я большая сторонница мобилизации женщин. Более того, я считаю, что у нас должно быть с жестким отбором создано женское боевое подразделение. Это не обязательно батальон — начать с роты. Я считаю, что женщины также должны подлежать обязательной мобилизации в соответствии с потребностями армии», — сказала она.

При этом украинская снайперша Елена Белозерская в феврале 2024 года призналась, что все ее мобилизованные знакомые погибли в зоне проведения СВО. В своих социальных сетях она также опубликовала пост, где числились 18 имен погибших подруг.

Как ВС РФ ликвидировали суперснайпера в зоне СВО

Военный корреспондент Руслан Татаринов в начале марта сообщил, что ВС России ликвидировали элитного снайпера украинской армии Владимира Основенко в зоне проведения спецоперации.

По его словам, боец служил в 241-й бригаде территориальной обороны и был уничтожен в населенном пункте Ивановское.

«Сообщают о ликвидации суперснайпера 241-й бригады ТРО Владимира Основенко из Киева. Ликвидирован в населенном пункте Ивановское 7 марта 2024 года», — отметил военкор.

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