Крынки, Харьков, Часов Яр: хорошие и плохие новости с фронтов СВО 16 апреля

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта СВО, сообщают военкоры. Что сейчас происходит у Авдеевки, Бахмута, Бердычей, Вербового, Донецка, Георгиевки, Красногоровки, Нетайлово, Первомайского, Работино, Семеновки, Часова Яра, Харькова. Какие последние новости известны о ситуации на направлениях спецоперации сегодня, 16 апреля 2024 года?

WarGonzo

«Запорожский фронт. Продолжаются бои северо-западнее Вербового и в н. п. Работино. ЛБС без существенных изменений. Донецкий фронт. В районе Новомихайловки активные наступательные действия, ВС РФ все дальше теснят ВСУ на запад. На южных окраинах Красногоровки в результате штурмовых действий российским войскам также удалось улучшить свои позиции. В Семеновке ВС РФ продвинулись и закрепились на обширной территории внутри населённого пункта. Есть продвижения и севернее Бердычей по направлению к Новобахмутовке», — сообщает WarGonzo.

ВС РФ удалось продвинуться на окраинах Часова Яра и отбить у ВСУ несколько позиций в данном районе, передает источник.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

«Часовоярское направление. В результате штурмовых действий российским войскам удалось продвинуться в пригороде Часова Яра и отбить часть позиций ВСУ в этом районе. В районе Богдановки ВСУ пытаются контратаковать. Идут встречные бои. Ожесточенные бои продолжаются и в районе Клещеевки», — говорится в публикации Telegram-канала WarGonzo.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

«Два майора»

По данным Telegram-канала «Два майора», на Херсонском направлении ВСУ стали использовать новую тактику по время атак FPV-дронами.

«На Херсонском направлении бои в районе Крынок, вчера сообщали об активизации малых групп противника при поддержке артиллерии ВСУ. Дроны по-прежнему представляют проблему. Враг использует новую тактику применения FPV в условиях работы РЭБ: пытается на финальной траектории атаки использовать дрон как снаряд, отправляя его в цель по заданной траектории уже без сигнала управления. Под ударами ВСУ мирное население: в Раденске один человек получил ранения, в Юбилейном повреждены девять жилых домов. На Запорожском фронте тяжелые бои в Работино. На клочке земли применяется все — от штурмовых групп и дронов до танков и реактивной артиллерии. Бои в центре села. Времевский выступ характеризуется активными действиями ВС России в районе Старомайорского и Урожайного. На Южно-Донецком направлении в Новомихайловке идут бои за каждый дом. Наши войска также стараются охватить населенный пункт с юга и севера. Сообщают о возобновлении активной фазы боев в Георгиевке в направлении Курахово. На южной окраине Красногоровки наши войска расширяют зону контроля», — отмечают авторы канала.

Фото: МО Украины

Продолжаются бои у Нетайлово, Уманского, Бердычей и Новокалиново, западнее Авдеевки ВС РФ продолжают наступать в Семеновке, но село еще не находится под контролем российских военных, пишет источник.

«На восточной окраине Часова Яра ВС России продолжают штурм восточных окраин, наращивая темп. Виден замысел наших войск выйти с флангов от Богдановки и Ивановского (Красного) к водоканалу и максимально сковать силы противника в микрорайоне. Бои продолжаются у Белогоровки и Тернов», — говорится в публикации канала «Два майора».

Минобороны РФ это никак не комментировало.

«Рыбарь»

По информации Telegram-канала «Рыбарь», в населенном пункте Рогань Харьковской области ВС РФ уничтожили комплекс ПВО IRIS-T.

«В приграничной зоне российские войска продолжают методично наносить удары по объектам и военной технике противника в Харьковской области. Поражен комплекс ПВО IRIS-T в населенном пункте Рогань. В Ветеринарном уничтожен ангар с техникой противника, а в Гоптовке целью стал опорный пункт на перекрестке дорог. На Авдеевском направлении российские войска наступают в направлении Новобахмутовки, расширив зону контроля к западу от села. В Семеновке ВС РФ ведут бои в центре населенного пункта. На Запорожском направлении идут боестолкновения в Работино и северо-западнее Вербового. Украинские формирования укрепляют вторую линию обороны в районе Орехова, ожидая возможного наступления ВС РФ», — сообщает «Рыбарь».

Фото: МО РФ

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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