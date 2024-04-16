Панда Катюша в Московском зоопарке: последние новости 16 апреля, видео

Фото: t.me/svetlanaakulova1

Панда Катюша

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в авторском Telegram-канале опубликовала двухминутный ролик, как панда Катюша обнаружила новую дверь в вольере и залезла на самый верх. Какие последние новости известны о животном сегодня?

Как Катюша исследует большой вольер

Акулова продемонстрировала кадры, как Катюша нашла новую дверь в большом вольере, огороженную металлическими прутьями. Она умело забралась наверх, все изучила и аккуратно сползла вниз. После этого панда отправилась на свою любимую деревянную лестницу, куда тоже ловко заползла.

«Так, эту дверь я еще не проверяла», — подписала видеозапись директор столичного зоосада.

Подписчики Акуловой в Telegram-канале назвали Катюшу альпинисткой, обратив внимание, как она уверенно карабкается по металлическим ограждениям:

«Настоящая альпинистка и скалолазка. Такая еще маленькая, но очень смышленая. Сразу понятно, что это чудное животное родилось именно в России!»;

«У меня при виде такого сразу в голове песня вертится: „Ох, какая же ты близкая и ласковая, альпинистка моя, скалолазка моя!“»;

«Могла бы и чуть быстрее забраться, но Катюша все по несколько раз перепроверяет, чтобы не ошибиться и не свалиться кубарем вниз. Так приятно смотреть — залезла, лапками перебирает чтобы ухватиться удобнее. Спускается и лапкой прощупывает, где там пол. Смышленая».

Как поцелуи мамы-панды Диндин помогают Катюше расти

Генеральный директор Московского зоопарка объяснила, что при поцелуях Диндин передает Катюше питательные вещества, которые помогают маленькой панде формировать иммунитет для дальнейшего развития.

«Самые милые моменты взаимодействия мамы с детенышем. Во время таких поцелуев Катюша собирает остатки еды у Диндин, и вместе со слюной формируется иммунитет у малышки от матери. И таким способом Катюша получает от мамы очень нужные бактерии, которые помогут в дальнейшем извлекать из бамбука питательные вещества», — рассказала Акулова.

Также она опубликовала видеозапись таких поцелуев, где запечатлено, как Диндин пережевывает пищу и делится ею с Катюшей.

Ранее Акулова продемонстрировала кадры, как Катюша с самого утра играла и баловалась в вольере, однако у ее мамы Диндин были свои планы: она заключила детеныша в свои объятия так, что Катюша не смогла из них выбраться. Мама-панда несколько раз попыталась поднять Катюшу за холку, но не смогла, вероятно, малышка стала слишком тяжелой.

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