Против внучки Чкалова возбудили уголовное дело: сколько лет тюрьмы грозит

Фото: Социальные сети

Дарья Богданова

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин в Telegram-канале сообщил, что против правнучки летчика Героя Советского Союза Валерия Чкалова Дарьи Богдановой возбудили уголовное дело по статье 205.2 УК РФ. Какие последние новости об этом известны?

Почему в отношении Богдановой возбудили уголовное дело

В конце января Дарья Богданова в своих социальных сетях публиковала посты, где предлагала нанести ядерный удар по Москве, а также заявляла, что готова выделить на это финансовые средства и в дальнейшем планирует спонсировать ВСУ. В качестве аргумента она привела атомную бомбардировку Хиросимы и Нагасаки, которая привела к завершению конфликта. По информации Telegram-канал Readovka, тогда Богданову не пугали очевидные жертвы такой атаки, даже с учетом того, что в Москве у нее живут мама и бабушка.

Ранее Дарья Богданова одобрила и снос памятника Чкалову, который находится в Киеве.

«Он бы не расстроился, узнав, что у него такая правнучка, как я, а даже наоборот», — пояснила она.

Также отмечалось, что правнучка Валерия Чкалова имеет гражданство Израиля и живет в Бельгии.

«Семь лет колонии грозит в России Дарье Богдановой — правнучке легендарного советского летчика Валерия Чкалова. Против нее возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ за призывы к терроризму с использованием интернета. Дарья Богданова — правнучка советского лётчика-испытателя и Героя СССР Валерия Чкалова. У неё есть гражданство Израиля, она уехала из России после начала СВО. Семья перестала с ней общаться. Сейчас, предположительно, Дарья находится в Бельгии», — пишет SHOT.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Что известно об уголовном деле против Богдановой

По словам Бородина, московская прокуратура выявила призывы к терроризму в публикациях правнучки летчика Валерия Чкалова Дарьи Богдановой.

«Ведомство провело проверку по запросу главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина. На нее возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ за призывы к терроризму с использованием интернета. Напомню, Богданова выступала с антироссийскими заявлениями и собирала деньги для армии Украины. Также ранее она призывала нанести ядерный удар по Москве», — написал он.

По информации Telegram-канала Readovka, причиной возбуждения уголовного дела в отношении Богдановой стали ее дебаты с журналистом Олегом Кашиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), которые были опубликованы в Сети в конце января.

«Причиной для уголовного преследования стали ее видеодебаты с журналистом Олегом Кашиным (признан в РФ иноагентом), которые были опубликованы в конце января 2024 года. Следователи изучали фрагменты, где Богданова рассуждает о „справедливости“ ядерного удара по Москве и агитирует делать пожертвования украинской армии», — говорится в публикации канала.

Как отреагировали родственники Богдановой на возбуждение уголовного дела

Правнук летчика Валерия Чкалова, представитель Международного мемориального фонда «Чкалов» Игорь Чкалов в беседе с NEWS.ru заявил, что семья не разделяет позиции Дарьи Богдановой.

«Мы практически не общаемся с ней, поэтому не могу сказать, знает ли она, что против нее могут возбудить дело. По этой же причине не могу сказать, изменила или изменит ли она свое мнение в отношении России теперь», — сказал он.

Также Чкалов отметил, что не знает, в курсе ли Богданова, что против нее возбудили уголовное дело.

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