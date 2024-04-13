Панда Катюша не смогла выбраться из объятий мамы и попала на видео

Фото: t.me/svetlanaakulova1

Панда Катюша

Панда Катюша с самого утра играла и баловалась в вольере, однако у ее мамы Диндин были свои планы: она заключила детеныша в свои объятия так, что Катюша не смогла из них выбраться, кадры разместила директор Московского зоопарка Светлана Акулова в своем Telegram-канале. Диндин также несколько раз попыталась поднять Катюшу за холку, но не смогла, похоже, малышка стала слишком тяжелой.

Ранее Светлана Акулова также опубликовала минутный ролик, как панда Катюша позировала на камеру, элегантно двигаясь на деревянном настиле. Руководитель московского зоосада назвала действия маленького медвежонка выкрутасами.

Катюша родилась в российской столице 30 августа 2023 года. Это был первый подобный случай в России. Ее родители, большие панды, привезенные из Китая, Жуи и Диндин, живут в Московском зоопарке с 2019 года, но встретились только прошлой весной и сразу понравились друг другу.

Известно, что панды, которые находятся в Московском зоопарке, формально не принадлежат ему, потому что все они являются собственностью Китая и находятся в так называемой аренде. По достижении примерно 15-летнего возраста бамбуковых медведей отправляют в Поднебесную.