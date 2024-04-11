Что известно об уголовном деле против блогера Дмитрия Портнягина и его жены

Фото: Социальные сети

Дмитрий Портнягин

Российский блогер, автор YouTube-канала «Трансформатор», основатель сообщества Club 500 Дмитрий Портнягин стал фигурантом уголовного дела, сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах. Что об этом известно?

Чем известен Портнягин

Дмитрий Портнягин родился 14 апреля 1988 в городе Тынде Амурской области. После окончания школы переехал в Благовещенск и поступил в филиал Московской академии предпринимательства. Параллельно работал в турфирме и сопровождал в Китай группы туристов, не зная языка. В 2008-м он зарегистрировал в Гуанчжоу собственную логистическую компанию и жил в КНР, где находился следующие пять лет, а затем переехал в Москву.

На фоне набирающих популярность в то время бизнес-тренингов он написал книгу «Трансформатор», а позднее создал бизнес-сообщество Club 500, главной идеей которого стало создание всех необходимых условий для успешной работы его участников, прежде всего, обеспечение важных ресурсов — инвестиций, окружения, энергии.

Также Портнягин основал YouTube-канал «Трансформатор», где на данный момент почти 1,5 млн подписчиков и он посвящен бизнес-тематике. Еще один проект Портнягина — банные комплексы Siberia, которыми предприниматель начал заниматься в период пандемии.

Фото: Социальные сети Дмитрий Портнягин

Что известно об обысках и уголовном деле

По информации Telegram-канала SHOT, в Москве была задержана жена Дмитрия Портнягина Екатерина, а у бизнесмена проходят обыски.

«Портнягиных подозревают в уклонении от уплаты налогов и легализации доходов», — сообщает канал.

Источник SHOT также рассказал, что обыски у Портнягиных связаны с долгом более 60 млн рублей, который бизнесмен отказывался гасить и судился с налоговой, чтобы снизить сумму.

«Сейчас она составляет 62,3 млн рублей. Ранее Дмитрий обращался в Арбитражный суд Московской области и требовал отменить решения об отчислениях Наро-Фоминской ФНС от 14 июня и ФНС Подмосковья от 18 августа. Силовики работают также в квартире и загородном доме Портнягиных. Екатерину задержали практически сразу по прилете в Москву из-за границы. Последнее время семья живет в Дубае. Сейчас она на допросе в СК», — говорится в публикации SHOT.

По словам источника РИА Новости, против бизнесмена Портнягина возбуждено уголовное дело по статьям о неуплате налогов и отмывании денег.

Фото: Социальные сети Дмитрий и Екатерина Портнягины

Что рассказал Портнягин об обысках и задержании супруги

Портнягин в своем Telegram-канале написал, что сейчас он находится в зоне проведения СВО и только что узнал о происходящем.

По его словам, он сегодня готов полностью погасить долг в размере 64 млн рублей на фоне возбуждения уголовного дела против него.

«Несмотря на это, я сегодня же, не дожидаясь решения суда, оплачу всю сумму штрафов и пеней — в размере 64 млн рублей. Мой фонд „Большое Дело“ совместно с „Народным фронтом“ уже восемь раз выезжали в зону СВО с гуманитарной помощью», — сообщил предприниматель.

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