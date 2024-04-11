Панда Катюша в Московском зоопарке: последние новости 11 апреля, видео

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Панда Катюша

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в авторском Telegram-канале опубликовала минутное видео, как панда Катюша и ее мама Диндин просыпаются в большом вольере. Какие последние новости известны о животном сегодня?

Как просыпаются панды после долгого сна

На продемонстрированных Акуловой кадрах запечатлены Диндин и Катюша, которые только что проснулись и лежат на деревянных настилах в большом вольере зоосада. На видео заметно, что обе панды уже не спят, но вставать они не планируют.

«Доброе утро. Наши девочки просыпаются», — написала руководитель столичного зоосада.

Подписчики Светланы Акуловой в Telegram-канале отметили, что Катюша и Диндин очень похожи по повадкам и обе любят как следует выспаться:

«Что Катюша, что Диндин — обе не хотят рано просыпаться. Глаза вроде бы открыли, но вставать с деревянных настилов обе не планируют в ближайшее время. Прекрасные животные, тут больше нечего сказать»;

«Малышка Катюша просыпается и лапкой машет, умница. Какая же она хорошенькая, смотришь на нее и радуешься жизни, а мама Диндин совсем не подает виду, что уже проснулась, наверное, чтобы дочка не прибежала и не начала приставать к ней. Родители же тоже хотят иногда выспаться, особенно, когда у тебя такая активная дочка»;

«Интересно, а ночью они спят все время или просыпаются покушать? Просто так сладко открывают глаза, что кажется, что проспали около 12 часов и сейчас совсем нет сил на ранний подъем. А спят панды всегда при свете?».

Как Катюша и Диндин отходят ко сну

Вчера, 10 апреля, Акулова показала кадры, как Катюша и Диндин готовятся ко сну и уже лежат на деревянных настилах в вольере Московского зоопарка.

На видео малышка Катюша улеглась на самом верху деревянной конструкции, зевает и потягивается. На втором плане также заметно, что мама Диндин уже дремлет и не обращает внимания на свою дочь, которая еще не уснула и ворочается.

«Катюшка засыпает, сладко потягиваясь», — написала Акулова под видеозаписью.

https://t.me/svetlanaakulova1/1998

Также руководитель Московского зоопарка опубликовала видео, как Катюша утащила обед у своей мамы Диндин, забрав у нее одну из веток бамбука.

«Знаю, что ждете видео с Катюшей. Наше розовое счастье утащила самую вкусную веточку у мамы», — отметила гендиректор учреждения.

Подписчики Акуловой назвали Катюшу смышленой: после того как она забрала ветку у мамы, малышка пыталась сразу же сбежать.

«Она еще пытается убегать от мамы, насколько же смышленая, сладкая наша девочка»;

«Как же она любит эти веточки у Диндин забирать и у себя наверху погрызть, как будто мама их отнимет! Хозяйственная, всё в свой маленький домик тащит! Очаровательная малышка»;

«Утащила ветку — и бегом в свою комнату наверх, может, мама не заметит пропажу», — писали подписчики в Telegram-канале.

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