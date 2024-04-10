Что известно о новом террористе из «Крокуса», которого ищут в лесу Чехова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В подмосковном городе Чехове введен сигнал «Сирена», все сотрудники Росгвардии и МВД вызваны на работу в связи с поисками мужчины, который может быть причастен к теракту в «Крокус Сити Холле», сообщает Telegram-канал Baza. Какие последние новости об этом известны 10 апреля?

Когда подозреваемого пытались задержать

По информации канала Baza, мужчина смог скрыться от сотрудников правоохранительных органов вечером 9 апреля.

«Подозреваемый в причастности к нападению на „Крокус“ скрылся в подмосковном лесу от силовиков — на территории городского округа Чехов введен сигнал „Сирена“. По предварительным данным, вчера около 22 вечера 47-летнему подозреваемому Николаю С. удалось скрыться в лесу от сотрудников спецслужб в районе посёлка Мещерское. Сегодня в 14:45 поступил сигнал о сборе всех сотрудников Росгвардии и МВД в Чеховском районе. Сбежавший может быть вооружен», — говорится в публикации.

Также авторы Baza опубликовали видеозапись погони за предполагаемым террористом. На кадрах запечатлено, как две машины преследовали водителя по имени Николай, но тот в какой-то момент включил заднюю передачу, выпрыгнул из автомобиля, после чего машина съехала в кювет.

«Сам подозреваемый побежал в сторону леса. По словам очевидцев, во время задержания была слышна перестрелка. По предварительным данным, Николай в машине был не один. Все это произошло около 22 часов 9 апреля. Мужчину до сих пор не нашли», — отмечает Baza.

План «Сирена» подразумевает комплекс специальных мер для сотрудников полиции и других силовых органов. Его могут использовать для пресечения массовых беспорядков в населенных пунктах, для поимки преступных группировок, для розыска и задержания вооруженных и особо опасных преступников.

Что на данный момент известно о подозреваемом

По информации Telegram-канала SHOT, предполагаемый пособник террористов проживал в подмосковном Королеве и занимался ремонтом машин.

«Был женат, развелся в 2011 году, есть ребенок. Его разыскивали судебные приставы как должника по алиментам. В 2012 году судился с бывшей супругой о признании права собственности на квартиру в подмосковном поселке Лесные Поляны. Также в 2012 пытался через суд признать права собственности на гараж в Королеве, которым он мог бы воспользоваться. Суд иск не удовлетворил», — говорится в сообщении канала.

Что рассказал глава Чехова о плане «Сирена»

Глава городского округа Чехов Михаил Собакин в своем Telegram-канале призвал местных жителей сохранять спокойствие в связи с объявлением в регионе плана «Сирена».

«В ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что на территории г. о. Чехов укрывается пособник террористов. Прошу всех сохранять спокойствие! Работают органы МВД и ФСБ. Для сотрудников спецслужб и правоохранительных органов введен план „Сирена“», — написал он.

Собакин подчеркнул, что держит ситуацию на личном контроле и будет информировать граждан об оперативных мероприятиях.

Напомним, что теракт в «Крокусе» произошел 22 марта перед выступлением группы «Пикник». Несколько человек подъехали на автомобиле, вошли в здание и открыли огонь по посетителям и охране, после чего подожгли помещение. Затем они вернулись в машину и покинули город. Вскоре четверых подозреваемых задержали в Брянской области. Согласно последним данным, в результате теракта в «Крокус Сити Холле» погибли 145 человек, пострадали не менее 550. Арестованы 11 человек, из которых четверо — непосредственно нападавшие.

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