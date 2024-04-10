Херсон, Часов Яр, Бердычи: хорошие и плохие новости с фронтов СВО 10 апреля

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Танк Т-72 во время выполнения боевых задач на Авдеевском направлении

Вооруженные силы РФ продолжают наступление на различных участках фронта спецоперации, сообщают военкоры. Что сейчас происходит у Авдеевки, Бахмута, Бердычей, Богдановки, Вербового, Донецка, Красногоровки, Первомайского, Работино, Семеновки, Часова Яра, Харькова, какие последние новости известны о ситуации на направлениях СВО сегодня, 10 апреля 2024 года?

WarGonzo

«На Запорожском фронте ЛБС существенных изменений не претерпела. Продолжается активная работа средств дальнего поражения с обеих сторон. Северо-западнее Вербового ВС РФ не снижают давления на оборону ВСУ, есть очередные тактические успехи. На Донецком фронте российская армия продолжает развивать наступление по всей линии соприкосновения. В Новомихайловке продолжаются штурмовые действия ВС РФ, украинский гарнизон оказывает серьезное сопротивление. На окраинах Красногоровки возобновилась активность российских войск. Есть тактические успехи. После долгих и тяжелых боев поселок Первомайское полностью перешел под контроль российской армии, открывая для ВС РФ дальнейшую дорогу на Нетайлово и создавая угрозу для украинского гарнизона в районе Невельского. Встречные бои в районе Уманского. Здесь ЛБС значительно не изменилась. В Семеновке, несмотря на ожесточенное сопротивление и постоянные контратаки ВСУ, российские войска в тяжелых боях продавливают украинскую оборону, все дальше продвигаясь вглубь населенного пункта. Аналогичная ситуация в Бердычах, где также идут ожесточенные бои, но инициатива продолжает оставаться за ВС РФ», — сообщают авторы проекта.

По данным WarGonzo, ВС РФ при поддержке авиации продолжают штурмовать окраины Часова Яра.

Фото: МО РФ

«На Бахмутском направлении ВС РФ при активной поддержке авиации и артиллерии продолжают штурмовые действия на окраинах Часова Яра. Есть тактические успехи. Идет зачистка населенного пункта Богдановка, откуда, как говорилось ранее, ВС РФ смогут развивать наступление к Часову Яру. Луганский фронт. Тут российские войска смогли продвинуться к Выемке. Также продолжаются штурмовые действия ВС РФ в районе Белогоровки. В районе Тернов — встречные бои», — говорится в публикации WarGonzo.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

«Два майора»

По информации Telegram-канала «Два майора», на Херсонском направлении ВСУ продолжают обстрелы мирного населения.

«На Херсонском направлении противник переформирует подразделения территориальной обороны и морской пехоты. В связи с потерями оставшиеся в живых бойцы теробороны придаются морпехам в качестве штурмовых групп. ВСУ ведут обстрелы мирного населения. Под огнем Каховка, Казачьи Лагеря, Новая Маячка, Алешки и Днепряны. ВС России поражали объекты противника в Херсоне. На Запорожском фронте ВС России атакуют позиции противника северо-западнее Вербового. Противник в районе Орехова и Малой Токмачки возводит укрепления, готовится к длительной обороне. При этом сообщают о прибытии на участок иностранных наемников, не исключаются попытки ВСУ контратаковать в Работино, южная часть которого находится под контролем ВС России. ВСУ засылают глубоко за ЛБС FPV-дроны за счет сети ретрансляторов, поражают гражданские автомобили, ночью применяют БПЛА-бомбардировщики „Баба-яга“ (гексакоптеры). Вчера ВСУ в очередной раз атаковали дроном Запорожскую АЭС (тренажерный центр реакторного зала). Постпредство России при международных организациях в Вене в МАГАТЭ направило ноту о том, что повреждения ЗАЭС могут привести к катастрофе, а члены МАГАТЭ и руководство агентства должны осудить Киев», — рассказали авторы канала.

Отмечается, что на Южно-Донецком направлении ВС РФ продолжают освобождать Новомихайловку и активизировались бои у Красногоровки.

Фото: МО РФ

«Западнее Авдеевки на южном участке фронта сообщают об освобождении Первомайского, бои за который шли несколько месяцев. Армия России наступает на Часов Яр. Противник планирует задержать наши войска в восточной части города, за линией водоканала Северский Донец — Донбасс. Перебрасывает в город подкрепления с других участков фронта. ВС России активно применяют ФАБ с УМПК, уничтожая подходящие резервы. Сражение продолжается у Белогоровки. На южном участке Северского направления ВС России проводят разведку боем», — сообщает канал «Два майора».

Минобороны РФ это никак не комментировало.

«Рыбарь»

По данным канала «Рыбарь», российские войска провели атаку в направлении Выемки со стороны Веселого и заняли опорный пункт.

На Бахмутском направлении идут бои на восточных окраинах Часова Яра, а также южнее, в Ступках-Голубовских — 2. На позиции противника ежедневно сбрасывается несколько десятков авиабомб, кроме того, продолжается поиск и уничтожение позиций тяжелой бронетехники и артиллерии расчетами операторов БПЛА «Ланцет». На Донецком направлении ВС РФ под прикрытием бронетехники атаковали позиции ВСУ в Красногоровке с востока, продвинувшись вдоль железной дороги и зайдя на окраины улицы Ватутина. Там удалось высадить десант, который закрепился в близлежащих домах. Также под полный контроль ВС РФ перешло село Первомайское, бои за которое начались еще летом 2022 года.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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