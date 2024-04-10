Магнитные бури сегодня, 10 апреля: что завтра, боли, слабость, тошнота

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Вероятность возникновения сильной магнитной бури на Земле сегодня, 10 апреля, составляет 10%, сообщается на сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Ждать ли геомагнитных ударов завтра?

Что известно о магнитных бурях 10 и 11 апреля

По данным ученых, сегодня в течение дня сила геударов достигнет уровня Kp 3, что говорит о слабой магнитной буре.

«Вероятность возникновения магнитной бури составляет 10%. Вероятность появления сильного магнитного шторма — 1%. За последние 24 часа магнитных бурь не было», — говорится в прогнозе специалистов ИКИ РАН.

По данным сервиса my-calend, сегодня на Земле зафиксирована слабая магнитная буря силой 3 балла.

«Сегодня ожидается слабая геомагнитная буря силой 3 балла. В этот день возможны перепады настроения. Метеозависимые люди могут ощутить легкое недомогание. Избегайте конфликтных ситуаций, высыпайтесь и больше гуляйте на свежем воздухе», — говорится в публикации портала.

Завтра, 11 апреля, по информации, опубликованной на сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, сильных магнитных бурь на Земле не прогнозируется. Геомагнитное поле будет немного возмущенным около 01:00 по московскому времени. Потом в течение дня уровень геоударов снизится.

У кого могут возникнуть проблемы со здоровьем во время магнитной бури

Врач-терапевт Анастасия Тимощенко заявила, что периоды магнитных бурь тяжелее всего переносят гипертоники и гипотоники. По ее словам, хороший сон, контрастный душ и отказ от алкоголя помогут легче перенести магнитную бурю.

«Постарайтесь выспаться, ведь хороший продолжительный сон — не менее 7–8 часов — позволит легче перенести перепады давления. Также отложите, если это возможно, интенсивные тренировки или высокозатратные умственные нагрузки», — объяснила медик.

Тимощенко рекомендует отказаться от физических и умственных нагрузок, а также советует больше времени проводить на свежем воздухе.

Доктор медицинских наук Дмитрий Еделев пояснил, что чувство разбитости или усталости во время геомагнитных ударов напрямую зависит от влияния магнитного поля.

«Если вы положите возле электрического провода магнит, а тем более магнит, который обладает мощностью Солнца, то электричество будет проводиться хуже либо, наоборот, сильнее. Так же и магнитные волны меняют процесс функционирования нашего мозга. <...> По этой причине и появляется усталость, сонливость и разбитость», — сообщил он.

Еделев советует больше отдыхать и воздержаться от физических нагрузок и занятий спортом, когда геомагнитное поле Земли находится в нестабильном состоянии. Особенно это касается людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

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