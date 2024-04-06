Что известно об избиении и изнасиловании 10-летней девочки в Петербурге

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге в больницу увезли 10-летнюю девочку после избиения ее 32-летней матерью, девочка также могла быть изнасилована, сообщает «Mash на Мойке». Что об этом известно?

Какие травмы были зафиксированы у ребенка

Авторы канала «Mash на Мойке» 3 апреля рассказали, что в больницу имени Раухфуса была госпитализирована 10-летняя девочка, которую мама избила ремнем.

«Полицейские установили: девочка не добежала до туалета, 32-летняя мать увидела в этом детский протест против развода родителей и жестоко подавила его. Она посчитала, что ребенок не может пережить разлуку с отцом и поступает так специально», — говорится в публикации.

По данным «Фонтанки, после избиения девочке стало плохо, ее родители обратилась за помощью в поликлинику в Калининском районе Санкт-Петербурга.

«Врач решил, что понадобится более серьезная помощь и вызвал скорую, а также сообщил об этом полиции. Ребенка доставили в больницу имени Раухфуса, где ей потребовалась помощь хирургов. Врачи диагностировали закрытую травму живота, множественные гематомы на животе, конечностях, ягодицах и стопах. Также на теле были обнаружены следы укусов. В разговоре с правоохранительными органами женщина заявила, что недавно приехала из Саратова, проживает с мужчиной и воспитывает двух детей», — сообщают авторы канала.

Пресс-секретарь уполномоченного по правам ребенка в Петербурге Алексей Буцайло в комментарии 78.ru пояснил, что синяки у ребенка действительно были, а по факту произошедшего проводится проверка.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Что известно об изнасиловании девочки

Сегодня, 6 апреля, «Фонтанка» сообщила, что пострадавшая девочка могла быть еще и изнасилована.

«В ходе обследования 10-летней девочки, которая после избиения попала в больницу имени Раухфуса, врачи диагностировали у ребенка травмы, которые могут указывать на сексуальное насилие», — рассказали авторы канала.

Также отмечается, что сотрудники правоохранительных органов задержали 32-летнюю мать и ее сожителя по подозрению в изнасиловании.

«Накануне сотрудники следственного отдела по Калининскому району процессуально на двое суток задержали мать девочки и ее сожителя по подозрению в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. Оба не признаются, что делали что-то отвратительное со школьницей. Сейчас с потерпевшей работают психологи и оперативники. Им предстоит выяснить, как ребенок получил характерные травмы», — сообщает «Фонтанка SPB Online».

По данным «Mash на Мойке», сожитель женщины является 32-летним уроженцем Самарканда, они воспитывают еще одного ребенка.

«Пара воспитывала двух детей — у девочки есть брат. Мужчина подрабатывал переводчиком, а родительница — мастером по ресницам. В их квартире на Бутлерова полиция провела обыск. Возбуждено уголовное дело по статье „Изнасилование“», — говорится в публикации.

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