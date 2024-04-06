Бердычи, Часов Яр, Херсон: хорошие и плохие новости с фронтов СВО 6 апреля

Фото: МО РФ

Вооруженные силы РФ продолжают наступление на различных участках спецоперации, сообщают военкоры. Что сейчас происходит у Авдеевки, Бахмута, Бердычей, Донецка, Работино, Семеновки, Херсона, Часова Яра, Харькова, какие последние новости известны о ситуации на направлениях спецоперации сегодня, 6 апреля 2024 года?

Wargonzo

«На Запорожском фронте особых изменений нет. ВСУ перестали активно подтягивать резервы и сконцентрировались на подготовке обороны, но и ВС РФ прорывать фронт пока не стремятся. Все так же активно работают средства дальнего поражения. ЛБС существенно не изменилась. Донецкий фронт. В Новомихайловке и Георгиевке очередные тактические успехи ВС РФ в результате тяжелых штурмовых действий. Потенциал ВСУ в этих населенных пунктах еще не исчерпан, но сбить темп продвижения российской армии они не в силах. В Первомайские российские войска стремятся выбить из н.п. остатки украинского гарнизона. В районе Уманского — встречные бои, ЛБС существенных изменений не претерпела. В Семеновке и Бердычах российские войска продолжают штурмовые действия, но пока о каких-то успехах говорить рано. Идут тяжелые бои», — говорится в публикации Wargonzo.

Отмечается, что на Бахмутском направлении ВСУ пытались контратаковать на окраинах Часов Яра.

«На Бахмутском направлении ВСУ контратаковали на окраинах Часов Яра, с целью отбросить российские войска с занятых накануне позиций. Идут встречные бои», — сообщили авторы канала.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Фото: МО Украины

«Два майора»

По информации Telegram-канала «Два майора», на Херсонском направлении ВСУ пытались при помощи высадки речного десанта создать новую точку напряжения, но ВС РФ предотвратили это.

«На Херсонском направлении ВСУ пытались высадкой малой группы речного десанта создать новую точку напряженности на нашем берегу, как пишут с мест, безуспешно. Кроме того, уничтожена очередная лодка ВСУ на Днепре. Идут взаимные удары артиллерией и дронам, ЛБС без изменений. На Запорожском фронте тяжелые бои в центре Работино ведутся за каждый опорный пункт. Северо-западнее Вербового ВС России расширяют зону контроля, работает наша авиация тяжелыми авиабомбами. Противник возводит вторую линию обороны под Ореховым, куда также регулярно прилетают ФАБ. На Времевском направлении ВС России западнее Старомайорского вытесняют противника из опорных пунктов, в целом бои носят позиционный характер, периодически высылаются штурмовые группы. Новомихайловке идет сражение за каждый дом, ВС России теснят врага. У Красногоровки сообщают о возобновлении активных действий: наши подразделения действуют на южной окраине», — рассказали авторы канала.

По данным «Два майора», на окраинах Часов Яра идут тяжелейшие бои, ВС РФ постепенно достигают успехов.

«В тяжелейших боях армия России достигает успехов у восточных окраин Часов Яра. ВСУ оттягиваются с Богдановки, укрепрайон в восточной части Часов Яра наши войска ровняют с землей артиллерией и ФАБ, которые стали истинным ужасом для ВСУ. Командование противника планирует основной этап обороны противника в западной части города за водоканалом Северский Донец — Донбасс. На Краснолиманском направлении сообщают о продвижении ВС России к окраинам Тернов», — говорится в публикации канала.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

«Рыбарь»

По данным канала «Рыбарь», на Северском направлении в районе Веселого ВС РФ заняли один из опорных пунктов, а на Бахмутском направлении продолжаются бои на окраинах Часов Яра.

«На Бахмутском направлении идут бои на подступах к Часов Яру. Подразделения российских ВДВ закрепились на позициях на восточной окраине микрорайона Новый. В лесном массиве южнее идут бои в Ступках-Голубовских-2. На Авдеевском направлении штурмовые группы ВС РФ закрепляются в центре Семеновки, противник наносит по ним удары артиллерией и дронами. В районе Бердычей и Семеновки значительных изменений нет. На Запорожском направлении продолжаются бои в районе Работино и северо-западнее Вербового. Украинские формирования продолжают оборудование второй линии обороны в районе Орехова. На Херсонском направлении российские подразделения уничтожили очередную лодку с личным составом противника, направлявшуюся для проведения ротации на плацдарме в Крынках», — заявили авторы канала «Рыбарь».

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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