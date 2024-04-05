Более 40 дронов ВСУ атаковали аэродром под Ростовом: уничтожены ли самолеты

Фото: МО РФ

Минувшей ночью российские системы ПВО сбили 44 беспилотника над Ростовской областью, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Какие последние новости об этом известны сегодня?

Что сообщил губернатор Ростовской области об атаке БПЛА

Глава региона Василий Голубев сегодня в 01:31 по московскому времени в своем Telegram-канале сообщил, что российские ПВО отражают массированную атаку БПЛА.

«В Морозовском районе подразделения противовоздушной обороны отражают массированную атаку БПЛА», — написал он

Позднее губернатор сообщил, что в Морозовском районе были сбиты более 40 дронов.

«По предварительным данным, в Морозовском районе силами ПВО уничтожено более 40 целей. В результате атаки повреждена электроподстанция. Ведутся работы по восстановлению энергоснабжения», — отметил Голубев.

Также руководитель региона пояснил, что в результате массированной атаки БПЛА никто из людей не пострадал.

«По уточненной информации в результате ночной атаки беспилотников в Морозовском районе никто из людей не пострадал. Подстанции нанесен незначительный ущерб. Из-за повреждения ЛЭП без энергоснабжения на утро оставались около 600 жителей. Аварийные бригады „Россетей“ завершают ремонтные работы. Незначительные повреждения получило имущество граждан. В 16-квартирном доме выбиты стекла в нескольких квартирах. На частном подворье повреждено ограждение и хозпостройки. Жителям будет оказана помощь в восстановлении имущества», — сообщил Василий Голубев.

Фото: МО РФ

Что рассказали в Минобороны про атаку дронов

По данным российского военного ведомства, минувшей ночью было сбито всего 53 БПЛА над несколькими областями РФ.

«Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено над территориями Ростовской (44 БПЛА), Саратовской (1 БПЛА), Курской (1 БПЛА) и Белгородской (1 БПЛА) областей, а также над территорией Краснодарского (6 БпЛА) края», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Что известно об атаке на аэродром Морозовск

По данным Telegram-канала Baza, ВСУ при помощи беспилотников изначально пытались атаковать аэродром в Морозовске Ростовской области.

«Атака началась около половины второго ночи. По предварительным данным, средства ПВО уничтожили 44 БПЛА, которые направлялись в сторону аэродрома в Морозовске. Спустя полчаса еще несколько дронов атаковали Морозовский РЭС. В результате взрыва трех беспилотников было повреждено административное здание, а также два автомобиля и трансформаторы. Спустя 10 минут еще один беспилотник взорвался рядом с частным домом в Морозовске. Жители дома не пострадали, однако само здание получило повреждения», — говорится в публикации канала.

Авторы Telegram-канала «Два майора» сообщили, что в результате массированной атаки на аэродром в Морозовске самолеты не пострадали.

«Ночная массированная атака БПЛА ВСУ не повредила самолеты в этот раз. Все знакомые военлеты говорят, что все стальные воздушные каратели целые. А вот про электроподстанцию да, еще утром губернатор сказал о ее повреждениях», — пояснил канал «Два майора».

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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