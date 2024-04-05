Минувшей ночью российские системы ПВО сбили 44 беспилотника над Ростовской областью, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Какие последние новости об этом известны сегодня?
Что сообщил губернатор Ростовской области об атаке БПЛА
Глава региона Василий Голубев сегодня в 01:31 по московскому времени в своем Telegram-канале сообщил, что российские ПВО отражают массированную атаку БПЛА.
«В Морозовском районе подразделения противовоздушной обороны отражают массированную атаку БПЛА», — написал он
Позднее губернатор сообщил, что в Морозовском районе были сбиты более 40 дронов.
«По предварительным данным, в Морозовском районе силами ПВО уничтожено более 40 целей. В результате атаки повреждена электроподстанция. Ведутся работы по восстановлению энергоснабжения», — отметил Голубев.
Также руководитель региона пояснил, что в результате массированной атаки БПЛА никто из людей не пострадал.
«По уточненной информации в результате ночной атаки беспилотников в Морозовском районе никто из людей не пострадал. Подстанции нанесен незначительный ущерб. Из-за повреждения ЛЭП без энергоснабжения на утро оставались около 600 жителей. Аварийные бригады „Россетей“ завершают ремонтные работы. Незначительные повреждения получило имущество граждан. В 16-квартирном доме выбиты стекла в нескольких квартирах. На частном подворье повреждено ограждение и хозпостройки. Жителям будет оказана помощь в восстановлении имущества», — сообщил Василий Голубев.
Что рассказали в Минобороны про атаку дронов
По данным российского военного ведомства, минувшей ночью было сбито всего 53 БПЛА над несколькими областями РФ.
«Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено над территориями Ростовской (44 БПЛА), Саратовской (1 БПЛА), Курской (1 БПЛА) и Белгородской (1 БПЛА) областей, а также над территорией Краснодарского (6 БпЛА) края», — говорится в сообщении Минобороны РФ.
Что известно об атаке на аэродром Морозовск
По данным Telegram-канала Baza, ВСУ при помощи беспилотников изначально пытались атаковать аэродром в Морозовске Ростовской области.
«Атака началась около половины второго ночи. По предварительным данным, средства ПВО уничтожили 44 БПЛА, которые направлялись в сторону аэродрома в Морозовске. Спустя полчаса еще несколько дронов атаковали Морозовский РЭС. В результате взрыва трех беспилотников было повреждено административное здание, а также два автомобиля и трансформаторы. Спустя 10 минут еще один беспилотник взорвался рядом с частным домом в Морозовске. Жители дома не пострадали, однако само здание получило повреждения», — говорится в публикации канала.
Авторы Telegram-канала «Два майора» сообщили, что в результате массированной атаки на аэродром в Морозовске самолеты не пострадали.
«Ночная массированная атака БПЛА ВСУ не повредила самолеты в этот раз. Все знакомые военлеты говорят, что все стальные воздушные каратели целые. А вот про электроподстанцию да, еще утром губернатор сказал о ее повреждениях», — пояснил канал «Два майора».
Минобороны РФ это никак не комментировало.
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