Панда Катюша в Московском зоопарке: последние новости 5 апреля, видео, фото

Фото: Авилов Александр /Агентство «Москва»

Панда Катюша

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в своем авторском Telegram-канале продемонстрировала кадры, как панда Катюша научилась пить из бассейна в большом вольере. Какие последние новости известны о маленьком животном сегодня?

Как Катюша научилась пить воду из бассейна

Акулова опубликовала 45-секундный ролик, где запечатлена Катюша, которая подходит к бассейну в большом вольере, ложится и начинает пить воду. В это время на заднем плане спокойно сидит ее мама Диндин.

Как только Катюша напилась воды, она постаралась спрятаться от объектива видеокамеры и побежала на свою любимую деревянную лесенку.

«Победила Катюша. Выкладываю: Катюша пьет уже совсем по-взрослому из большого бассейна», — подписала видео гендиректор столичного зоосада.

Подписчики Акуловой в Telegram-канале обратили внимание, что Катюша стала уже довольно большой и самостоятельной, хотя выглядит еще маленьким ребенком.

«Просто поражает, как из маленького и поначалу неуклюжего ребенка Катюша превратилась за короткий срок в „Умку с характером“. Причем свой характер она постоянно проявляет»;

«Растет наша Катюша. Только недавно передвигалась на пузе, а теперь бегает от мамки и пугает ее. Очень смышленый ребенок растет, жаль только через три с половиной года ее увезут в Китай»;

«Как быстро растет наша маленькая и пушистая Катюша! Скоро она превратится из шаловливого подростка в настоящую медведицу. Хочется сказать: „Остановись, мгновение. Ты прекрасно“», — писали подписчики гендиректора Московского зоопарка Светланы Акуловой.

Какую панду недавно вернули обратно в Китай

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь в среду, 3 апреля, сообщила, что Китай приветствует возвращение гигантской панды Фу Бао на родину и благодарит Корею за заботу о ней.

«В соответствии с соглашением, подписанным Китаем и Республикой Корея, Фу Бао сегодня отправится в КНР. Китай приветствует возвращение Фу Бао на родину и благодарит корейских зоологов за заботу о ней», — говорилось в заявлении Ван Вэньбинь.

Известно, что панда Фу Бао родилась в Южной Корее в июле 2020 года в результате союза медведей Ай Бао и Ле Бао, присланных в страну председателем КНР в 2016 году в качестве символа дружбы между Сеулом и Пекином. Согласно договоренностям и принципам защиты диких животных, панды возвращаются в Китай перед достижением четырехлетнего возраста.

Отметим, что в пресс-службе Московского зоопарка также подтвердили, что Катюша по достижении четырехлетнего возраста будет отправлена в КНР.

«Онa где-то в четыре годa уедет в Китaй. И тaм коллеги уже решaт ее дaльнейшую судьбу», — объяснили представители учреждения.

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