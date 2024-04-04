Будет ли в РФ новая волна частичной мобилизации в июне: слова Зеленского

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что информация о новой волне мобилизации в РФ, которую распространил президент Украины Владимир Зеленский, является неправдой. Что об этом известно, какие последние новости выходили?

Что Зеленский сказал о мобилизации в РФ

Вчера, 3 апреля, Зеленский, выступая на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом в Киеве, заявил, что Москва якобы готовит мобилизацию 300 тыс. человек на 1 июня.

«Могу сказать, что на 1 июня Россия готовит мобилизацию 300 тысяч дополнительных военных», — сказал он.

Зеленский отметил, что Украина в ответ готовит свою мобилизацию, но не дал четкого ответа на вопрос о том, сколько новобранцев будет призвано в украинскую армию в 2024 году, заверив лишь, что их будет меньше 500 тысяч.

«Что касается отдельного количества людей, которые будут мобилизованы, не могу сказать. Полмиллиона нам не нужно», — добавил Зеленский.

Как в РФ отреагировали на слова Зеленского

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал неправдой слова Зеленского о новой частичной мобилизации в РФ ближайшим летом.

«Это неправда», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопросы журналистов.

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин в беседе с NEWS.ru опроверг заявление Зеленского и подчеркнул, что в зоне СВО на данный момент достаточное военнослужащих.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

«Мало ли что говорит Зеленский. У меня таких данных о мобилизации нет. Сейчас у нас на фронте достаточно военных. Мы же понимаем, что Зеленский, играя на публику, несет всякий бред. Все это делается, чтобы внести панику среди нашего населения и настроить людей против власти. Поэтому к его словам нужно относиться критически. Если будет планироваться мобилизация, поступят официальные заявления. Но, повторюсь еще раз, пока такого не предвидится», — объяснил он.

Также член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев назвал украинского лидера «чучелом» и заявил, что ВС РФ не нуждаются в дополнительной мобилизации.

«Зеленский решил за нашего президента поработать, что ли? Кто он такой-то, чучело, чтобы говорить о чем-то?! На сегодняшний день мы свободно набираем добровольцев в вооруженные силы и не нуждаемся ни в какой мобилизации», — сказал парламентарий.

В России не планируется мобилизация, страна справляется имеющимся боевым ресурсом, заявил РИА Новости первый зампред оборонного комитета Совфеда Бондарев.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщал, что информация о новой волне мобилизации в связи с созданием санитарной зоны на границе РФ в Богородской области является глупостью.

«Это глупость, полная абсолютно», — заявлял Шойгу.

Как россияне отреагировали на слова Зеленского о мобилизации

Согласно данным опроса NEWS.ru, большинство россиян не поверили заявлению Владимира Зеленского о том, что в РФ в июне пройдет новая волна частичной мобилизации.

К словам украинского лидера прислушались только 9% опрошенных. Большинство отказались воспринимать всерьез информацию о новой мобилизации.

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