В Госдуме ответили на вопрос о новой мобилизации в июне 2024 года Депутат Заварзин опроверг информацию о новой мобилизации в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России не планируют проводить новую мобилизацию, заявил в разговоре с NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин. Так он прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что в июне 2024 года в России планируется призвать 300 тысяч человек.

Мало ли что говорит Зеленский. У меня таких данных о мобилизации нет. Сейчас у нас на фронте достаточно военных. Мы же понимаем, что Зеленский, играя на публику, несет всякий бред. Все это делается, чтобы внести панику среди нашего населения и настроить людей против власти. Поэтому к его словам нужно относиться критически. Если будет планироваться мобилизация, поступят официальные заявления. Но, повторюсь еще раз, пока такого не предвидится, — рассказал Заварзин.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что информация о возможном проведении новой волны мобилизации в связи с созданием санитарной зоны близ Белгородской области является полной глупостью. Ему пришлось прокомментировать ситуацию из-за появления слухов о подготовке к окружению Харькова.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков объяснил, что создание буферной, или санитарной, зоны на границе с Украиной необходимо для того, чтобы враг не мог наносить удары по объектам в России. По словам представителя Кремля, такая мера, заявленная президентом РФ Владимиром Путиным, способна обезопасить российские приграничные регионы.