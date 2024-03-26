Шойгу раскрыл, нужна ли мобилизация в связи с созданием санитарной зоны Шойгу назвал глупостью связь новой мобилизации с созданием санитарной зоны

Информация о возможном проведении новой волны мобилизации в связи с созданием санитарной зоны близ Белгородской области является полной глупостью, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Это глупость, полная абсолютно, — сказал глава ведомства.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков объяснил, что создание буферной, или санитарной зоны на границе с Украиной необходимо для того, чтобы враг не мог наносить удары по объектам в России. По словам представителя Кремля, такая мера, заявленная президентом РФ Владимиром Путиным, способна обезопасить российские приграничные регионы.

Эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин ранее выразил мнение, что санитарная зона, позволяющая защитить российские приграничные регионы от нападений диверсантов и обстрелов со стороны Украины, должна быть создана вдоль всей границы между двумя странами. Специалист также отметил, что граница достаточно большая и составляет сотни километров, но данная мера необходима.