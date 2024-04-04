Бердычи, Часов Яр, Крынки: хорошие и плохие новости с фронтов СВО 4 апреля

Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Вооруженные силы РФ продолжают наступление на различных участках СВО, сообщают военкоры. Что сейчас происходит у Работино, Бахмута, Авдеевки, Бердычей, Часова Яра, Херсона, Донецка, Луганска, Харькова, Клещеевки, какие последние новости известны о ситуации на направлениях спецоперации сегодня, 4 апреля 2024 года?

WarGonzo

«На Запорожском фронте ЛБС существенных изменений не претерпела. В Работино и северо-западнее Верхового продолжаются встречные бои с использованием средств дальнего поражения. На Донецком фронте продолжается продвижение ВС РФ в Новомихайловке. Украинский гарнизон здесь находится в тяжелом положении и вынужден сдавать позиции, но полностью оставлять н. п. ВСУ пока не планируют. Также инициатива остается за ВС РФ в Георгиевке, где в результате штурмовых действий у российских войск есть тактические успехи. В Первомайском ВСУ пока сохраняют свое присутствие, но до окончательной потери населенного пункта украинскими войсками, судя по всему, осталось ждать недолго. Продолжаются ожесточенные бои. В районе Водяного ВСУ контратаковали с целью не допустить продвижения российских войск на северо-запад. Идут встречные бои. В районе Тоненького, а точнее — уже на подступах к Уманскому, ВС РФ продолжают продавливать украинскую оборону, продвигаясь все ближе к населенному пункту, но эти продвижения даются российским войскам непросто. ВСУ оказывают серьезное сопротивление. На окраинах Семеновки и в Бердычах продолжаются ожесточенные бои. На этом участке ЛБС серьезных изменений не претерпела, но долго сдерживать российские войска на этом рубеже у ВСУ, судя по всему, уже не получится», — говорится в сообщении WarGonzo.

Отмечается, что на Бахмутском направлении российская армия продвигается к Часову Яру.

«На Бахмутском направлении российские войска не снижают темпа в продвижении к Часову Яру. За минувшие сутки ВСУ потеряли ещё ряд позиций на подступах к этому н. п. В ближайшее время стоит ожидать начала боёв в городской черте. Однако ВС РФ в любом случае будут пытаться брать город с нескольких сторон, поэтому штурм самого н. п. не будет скоротечным. Активно работают средства дальнего поражения», — рассказали авторы канала.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Фото: МО РФ

«Рыбарь»

По данным канала «Рыбарь», ВС РФ продолжают двигаться в направлении Часова Яра с восточной стороны и наносят массированное огневое поражение по позициям ВСУ в микрорайоне Канал.

«ВС РФ продолжают наносить удары по выявленным целям в прифронтовой зоне Харьковской области и на территории временно оккупированной части ДНР, пока ВСУ, наоборот, снизили интенсивность обстрелов российского приграничья. На Северском направлении идут позиционные бои на подступах к отвалу мелового карьера восточнее Белогоровки, а также в районе фильтровальной станции. Противник наращивает группировку войск в ближнем тылу, вероятно, на случай прорыва обороны. На Авдеевском направлении столкновения отмечаются на рубеже Семеновка — Бердычи, где поддержку ВС РФ оказывает реактивная артиллерия. Западнее Тоненького ВС РФ атакуют в направлении Уманского», — сообщили авторы канала.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

«Два майора»

Telegram-канал «Два майора» сообщил, что ВС России нанесли массированный удар по объектам ВСУ в Харьковской области при помощи БПЛА «Герань».

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press

«На Херсонском направлении ВСУ продолжают возведение укрепрайонов на своем берегу, фортификационные и минно-взрывные заграждения призваны замедлить возможное продвижение наших войск в случае форсирования Днепра. Враг наносит ежедневные удары по гражданской инфраструктуре: вчера была повреждена газораспределительная станция „Каховка“. Сохраняется высокая активность дронов противника, ВС России также работают по выявленным целям артиллерией и БПЛА. Вчера вечером западнее Авдеевки враг контратаковал в районе Первомайского и Тоненького, задействовал пехоту и бронетехнику. В течение дня тяжелые бои шли в Бердычах и Семеновке», — говорится в публикации.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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