Королевская семья Британии: последние новости 4 апреля, Кейт, Карл III

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Король Великобритании Карл III

Король Великобритании Карл III впервые прокомментировал свое состояние здоровья, а принцесса Уэльская Кейт Миддлтон была вынуждена рассказать о диагнозе из-за шантажа. Какие известны последние новости о королевской семье сегодня?

Какие известны последние новости о раке Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон была вынуждена публично рассказать об онкологии из-за утечки медицинской информации и угрозы ее обнародования. Как сообщает Daily Mail, сотрудники Кенсингтонского дворца поспешили опубликовать видеообращение принцессы Уэльской с описанием ее лечения от рака, чтобы опередить прессу.

«Кейт Миддлтон подтвердила, что у нее диагностирован рак 22 марта. Ее неожиданное признание было вызвано шантажом. Кто-то посторонний знал о состоянии ее здоровья. С Кенсингтонским дворцом связались лица, в распоряжении которых оказались медицинские документы Миддлтон. Они угрожали опубликовать их, поэтому у королевской семьи не оставалось иного выбора, кроме как поторопиться, действуя на опережение», — сообщает источник.

Королевский эксперт Марк Рош уточнил, что у Миддлтон был выявлен рак толстой кишки. Он предполагает, что, возможно, именно этим диагнозом можно объяснить то, что интервью с оглашением болезни Кейт записывала сидя.

«Принцесса Уэльская проходит профилактическую химиотерапию, которую можно проводить дома, без необходимости обращаться в больницу», — добавил Рош.

Фото: IMAGO/Foto: Frank Sorge/Global Look Press Кейт Миддлтон и принц Уильям

Как болезнь Миддлтон повлияла на принца Уильяма

Принц Уильям после того, как у Кейт Миддлтон было диагностировано онкологическое заболевание, сблизился с королевой Камиллой, которая оказалась в аналогичной ситуации из-за рака у Карла III.

Как сообщает The Mirror, несмотря на непростые отношения, которые связывали принца Уэльского с женой его отца, Уильям и Камилла оказались в похожих обстоятельствах, что стало причиной их сближения.

«И хотя Камилла и Уильям демонстрируют миру (и, несомненно, своим супругам тоже) храброе лицо, могут наступить моменты, когда они признаются друг другу в том, как они справляются со всем этим», — уточнил источник.

Какие известны последние новости о Карле III

Король Великобритании Карл III на днях принял участие в пасхальной службе в Виндзоре, впервые появившись на публике после оглашения онкологического заболевания. Во время мероприятия монарх прокомментировал свое состояние, ответив на пожелание поклонницы о скорейшем выздоровлении, передает издание Just Jared.

«Я делаю все, что могу», — ответил Карл III.

Королевский эксперт и биограф Ингрид Сьюард сообщила, что король сейчас больше всего сожалеет об упущении в воспитании сыновей, принцев Гарри и Уильяма, сообщает Fox News. По ее словам, Карл III был близок с младшим наследником и жалеет, что не был строг с сыновьями.

«Карл III продолжил вольный стиль Дианы в воспитании детей. Принцесса позволяла им делать более или менее то, что они хотели, такая модель была очень модной в те времена. Детям позволяли просто заниматься своими делами. Я думаю, Карл III, вероятно, сожалеет, что он не был строже, потому что это могло бы научить их не нарушать границы», — заявила Сьюард.

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