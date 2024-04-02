Миддлтон раскрыла свой диагноз из-за шантажа Миддлтон рассказала об онкологии из-за утечки медицинской информации

Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кейт Миддлтон

Невестка короля Великобритании Карла III Кейт Миддлтон была вынуждена публично рассказать об онкологии из-за утечки медицинской информации и угрозы ее обнародования, пишет Daily Mail. По данным издания, сотрудники Кенсингтонского дворца поспешили опубликовать видеообъявление принцессы Уэльской с описанием ее лечения от рака, чтобы новость не попала в СМИ заранее.

Кейт Миддлтон подтвердила, что у нее диагностирован рак 22 марта. Ее неожиданное признание было вызвано шантажом. Кто-то посторонний знал о состоянии ее здоровья. С Кенсингтонским дворцом связались лица, в распоряжении которых оказались медицинские документы Миддлтон. Они угрожали опубликовать их, поэтому у королевской семьи не оставалось иного выбора, кроме как поторопиться, действуя на опережение, — сообщает источник.

Ранее Миддлтон сообщила, что у нее обнаружили онкологическое заболевание. Соответствующее видеообращение было опубликовано в социальной сети Twitter (X). Она назвала диагноз «огромным шоком» и призналась, что проходит курс химиотерапии.

Супруга принца Уильяма подчеркнула, что она становится крепче с каждым днем. Кроме того, принцесса обратилась к общественности с просьбой дать ей и ее семье право на личную жизнь.

В начале февраля 2024 года в Букингемском дворце сообщили, что у короля Великобритании обнаружили онкологическое заболевание. После монарх начал пропускать официальные мероприятия по рекомендации врачей. Британская пресса сообщила, что Карл III сильно ослаб на фоне болезни. Сообщалось, что он борется с раком поджелудочной железы, ему осталось жить два года.

Позже бельгийская журналистка Анна ван Денски также в ходе эфира на своем YouTube-канале заявила, что монарх регулярно вносит правки в план своих похорон, который получил название «Мост Менай»..