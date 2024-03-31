Италия, отказ от Европы, пенсия: как живет актриса Марианна Вертинская

Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Марианна Вертинская

Заслуженная артистка РСФСР Марианна Вертинская прославилась благодаря главной роли в фильме «Застава Ильича». Что известно о карьере и личной жизни актрисы, какие последние новости выходили о ней?

Чем известна Марианна Вертинская

Актриса родилась 28 июля 1943 года в Шанхае в семье знаменитого певца-шансонье Александра Вертинского. Когда ей было три месяца, родители получили разрешение вернуться в СССР и переехали в Москву.

Марианна Вертинская окончила Театральное училище имени Бориса Щукина и была принята на службу в Театр имени Евгения Вахтангова. На экране Вертинская впервые появилась в 1961 году в фильме «Високосный год».

Известность актрисе принесла главная роль в фильме «Застава Ильича», где она сыграла дочь обеспеченных родителей Аню. Позднее она снялась в лентах «Город мастеров», «Любить...», «Денискины рассказы», «Одинокая женщина желает познакомиться» и других. Всего в ее фильмографии около 30 работ.

Что известно о личной жизни Марианны Вертинской

Первым мужем актрисы стал архитектор Илья Былинкин. В этом браке Вертинская родила дочь Александру, которая в настоящее время работает художницей и телеведущей.

Во второй раз Марианна Вертинская вышла замуж за народного артиста РФ Бориса Хмельницкого. В 1978 году у них родилась дочь Анна. Как рассказала сестра композитора Луиза Хмельницкая, актриса оставила наследницу, когда той было шесть месяцев.

Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press Борис Хмельницкий

«Когда Даше исполнилось шесть месяцев, приходит Маша и говорит: „Боря, я влюбилась“. Это уже имея Дашу. И Боря ей произносит фразу: „Оставь мне Дашу“. Она говорит: „Бери“. Вот этот диалог из трех фраз я помню всю жизнь. Влюбилась она. Ну и воспитывала Дашу моя мама. Все время — я и мама. Даша у меня жила, у мамы. Я никогда не забуду, как я ее везу от мамы и проезжаю мимо дома, где квартиру им выхлопотал мой папа. На Масловке. Я за рулем, Дашенька сидит сзади, и она сама себе говорит: „Я знаю, что мама меня бросила, но я все равно ее люблю“», — сообщила она в программе «Судьба человека».

В разные годы Марианна Вертинская состояла в отношениях с кинооператорами Александром Княжинским и Георгием Рербергом, художником Львом Збарским, кинорежиссерами Андреем Тарковским и Андреем Кончаловским.

«Если бы я вышла замуж за Андрона, я бы сейчас была вторая жена от начала — Марианна Вертинская, а после этого туча женщин и туча жен», — говорила артистка.

Чем сейчас занимается Марианна Вертинская

80-летняя артистка сейчас предпочитает уединенный образ жизни. Она не появляется на светских мероприятиях и не снимается в кино. Из театра Вахтангова она уволилась в 2005 году, когда вышла на пенсию.

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press Марианна Вертинская

В прошлом году Вертинская отказалась от поездки в Европу. Артистка ежегодно празднует свой день рождения в Италии, где у ее дочери Александры есть недвижимость.

«Лететь в Италию через другие страны с пересадками слишком муторно. Да и не хочется оставлять деньги в Европе, которая объявила нам санкции. Поэтому провожу лето на даче в подмосковном поселке Отдых», — сообщила Вертинская KP.RU.

По словам актрисы, все ее близкие сейчас находятся в Москве. На праздновании своего юбилея она собрала не только родных, но и известных артистов, включая кинорежиссера Никиту Михалкова и актрису Наталью Селезневу.

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