«Счастливы вместе», отказ от тусовок, страх: как живет актер Александр Якин

Фото: Социальные сетиАлександр Якин

Александр Якин

Актер Александр Якин прославился благодаря сериалу «Счастливы вместе», где исполнил роль Ромы Букина. Как он живет сейчас, чем занимается, в каких проектах задействован?

Чем известен Якин

Александр Якин родился 8 июня 1990 года в подмосковном Чехове. Окончил ГИТИС.

Знаменитым артиста сделала роль Ромы Букина в ситкоме «Счастливы вместе». Также он снимался в картинах «Ковчег», «Герой нашего времени», «Универ», «Восьмидесятые», «Физрук», «Без памяти» и других.

Всего в фильмографии Якина на данный момент 17 работ.

«Меня отдали в театральную студию в шесть лет, в 12 лет я стал сниматься в кино. „Счастливы вместе“ появились, когда я учился в девятом классе. Приходилось много времени проводить на съемочной площадке и мало — в школе. Во время учебы я понял, что, кроме как в театральный, никуда и не поступлю. Так вот и решил этим заниматься», — рассказывал актер.

В 2015 году Якин женился на своей однокурснице по ГИТИСу Анне Зайцевой.

«Расписались по-тихому, потом в ресторане посидели. Никакого пафоса и многодневных гуляний. Это все пустое. Главное, что Аня — самая важная женщина в моей жизни, и я с ней чувствую себя самым счастливым мужчиной на свете», — делился он.

Фото: Социальные сети Александр Якин

Что Якин говорил о сериале «Счастливы вместе»

Александр Якин признавался, что когда был пик популярности ситкома «Счастливы вместе», то он не успевал ощутить приходящую славу.

«Когда был пик популярности сериала „Счастливы вместе“, я находился на площадке шесть дней в неделю и особо эту славу не ощущал. Проснуться и подумать: „Все меня знают, и я суперкрутой...“ — такого не было. Я все время проводил на работе или учебе, было не до этого», — вспоминал артист.

Когда Якин только попал в проект, то не испытал радости, поскольку у него было много ролей в театре.

«В сериал „Счастливы вместе“ я пробовался с Дашей Сагаловой. Через три дня после этого мне позвонили и поздравили с ролью. Особой радости не испытал. Я только закончил работу в одном проекте, плюс в театре было много ролей. Но я все же согласился и не жалею! Когда только начались съемки, я жутко стеснялся, обращался ко всем только на „вы“. Но сейчас, после длительной работы, мы чувствуем себя настоящей семьей», — отмечал он.

Чем сейчас занимается Якин

Александр Якин продолжает творческую деятельность. Он задействован в спектаклях «Слишком женатый таксист», «Гарри — мальчик, который выжил», «Номер 13», «Сказ про Федота-стрельца», «Мужчина на все руки» и «Примадонны».

В 2023 году артист также снялся в сериалах «Трепачи» и «Букины».

Якин признавался, что практически не посещает светские мероприятия, поскольку ему это неинтересно.

«Мне неинтересно ходить по тусовкам. Я не считаю, что это часть актерской профессии. Конечно, у меня есть знакомые актеры, которым нравится публичная жизнь. Я вижу, с каким нетерпением они ждут каждую премьеру, чтобы там пофоткаться. А я лучше в футбол поиграю, с друзьями встречусь. Среди моих друзей много сценаристов, креативных ребят, с которыми мы постоянно что-то придумываем», — объяснял актер.

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