Милош Бикович тайно женился Актер Милош Бикович женился на своей беременной девушке

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актер Милош Бикович и Ивана Малич

Актер Милош Бикович покинул ряды холостяков, рассказал его коллега по фильму «Холоп-2» Иван Охлобыстин в интервью газете «Аргументы и факты». Артист женился на своей беременной подруге.

Милош — настоящий православный человек. У него очень серьезное отношение к женщине. Он сейчас женился, слава богу. У него прекрасная жена, — рассказал Охлобыстин.

Избранницей Биковича стала сербская модель Ивана Малич. В сентябре актер сообщил в соцсетях о беременности своей девушки. Известно, что Малич — юрист, ей примерно 26 лет, раньше она жила в Черногории. По словам Биковича, возлюбленная нередко ревнует его к экранным партнершам, так что после съемок ему приходится оправдываться перед своей девушкой.

Ранее актер говорил в интервью, что предпочитает штампу в паспорте венчание в церкви. По мнению звезды «Холопа», такой брак гораздо крепче, чем просто оформленный в загсе.

Милош Бикович в феврале 2021 года получил российское гражданство. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Актер выразил благодарность за предоставление российского паспорта и написал в социальных сетях, что впредь считает РФ своей родиной. По его словам, он не стыдится своего российского гражданства.