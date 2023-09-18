Фото Биковича и беременной Малич: звезда «Холопа» впервые станет отцом Актер Милош Бикович сообщил о беременности своей девушки Иваны Малич

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актер Милош Бикович и Ивана Малич на премьере фильма «Вызов» режиссера Клима Шипенко в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь»

Сербский актер, звезда фильма «Холоп» Милош Бикович заявил в соцсетях о беременности своей девушки Иваны Малич. Через считанные месяцы артист впервые станет отцом.

Известно, что Ивана Малич — юрист, ей 26 лет, раньше она жила в Черногории. По словам Биковича, возлюбленная нередко ревнует его к экранным партнершам, так что после съемок ему приходится оправдываться перед своей девушкой.

Когда состоится свадьба Биковича и Малич, пока неизвестно. Ранее актер говорил в интервью, что предпочитает штампу в паспорте венчание в церкви. По мнению звезды «Холопа», такой брак гораздо крепче, чем просто оформленный в загсе.

Фото Биковича и Малич — в галерее NEWS.ru.