Сербский актер, звезда фильма «Холоп» Милош Бикович заявил в соцсетях о беременности своей девушки Иваны Малич. Через считанные месяцы артист впервые станет отцом.

Известно, что Ивана Малич — юрист, ей 26 лет, раньше она жила в Черногории. По словам Биковича, возлюбленная нередко ревнует его к экранным партнершам, так что после съемок ему приходится оправдываться перед своей девушкой.

Когда состоится свадьба Биковича и Малич, пока неизвестно. Ранее актер говорил в интервью, что предпочитает штампу в паспорте венчание в церкви. По мнению звезды «Холопа», такой брак гораздо крепче, чем просто оформленный в загсе.

Фото Биковича и Малич — в галерее NEWS.ru.

Актер Милош Бикович

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актер Милош Бикович

Ивана Малич

Фото: Соцсети

Ивана Малич

Актер Милош Бикович

Фото: Соцсети

Актер Милош Бикович

Актер Милош Бикович

Фото: Соцсети

Актер Милош Бикович

Актер Милош Бикович и Ивана Малич

Фото: Соцсети

Актер Милош Бикович и Ивана Малич

Ивана Малич

Фото: Соцсети

Ивана Малич

Актер Милош Бикович и Ивана Малич

Фото: Соцсети

Актер Милош Бикович и Ивана Малич

Актер Милош Бикович

Фото: Соцсети

Актер Милош Бикович

Актер Милош Бикович и Ивана Малич

Фото: Соцсети

Актер Милош Бикович и Ивана Малич

Ивана Малич

Фото: Соцсети

Ивана Малич

Актер Милош Бикович и Ивана Малич

Фото: Соцсети

Актер Милош Бикович и Ивана Малич