«Не стыжусь российского гражданства»: как сейчас живет актер Милош Бикович

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Милош Бикович

Сербский актер Милош Бикович прославился благодаря российскому кинематографу. Он снялся в популярных фильмах «Холоп», «Вызов» и многих других. Как сейчас складывается карьера артиста в РФ, что известно о его личной жизни?

Чем сейчас занимается Милош Бикович

Милош Бикович в октябре выпустил свою дебютную песню «Танцуешь со мной». Благодаря популярности трека среди российских слушателей артист получил награду в специальной номинации «Музыкальный киноэксперимент года» на премии «Золотой граммофон — 2023».

Артист также продолжает развивать свою кинокарьеру. В текущем году с ним на экраны вышли фильмы «Вызов» и «Холоп-2». Также Милош Бикович снялся в российско-сербском сериале «Балканский ветер» и лентах «Изоляция» и «Бог с нами», съемки которых проходили в Сербии.

Что известно о российском гражданстве Биковича

Милош Бикович в феврале 2021 получил российское гражданство. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Актер выразил благодарность за предоставление российского паспорта и написал в социальных сетях, что впредь считает РФ своей родиной.

«Больше семи лет я участвую в культурной жизни России. Для меня это благословение и источник счастья. Все это время я чувствую себя активным членом российского общества, теперь это закреплено официально. Это большая честь, что сегодня я могу сказать: Россия — моя Родина!» — сказал артист.

Что Милош Бикович говорил про Крым и СВО

Милош Бикович во время интервью Ирине Шихман (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) высказал свое мнение о воссоединении Крыма с Россией. Журналистка попросила его сравнить ситуацию с событиями в Косово, в ответ на что артист заявил, что исторический контекст у этих историй разный.

«В Косово жили люди 500 лет, 800 лет, тысячу лет. И в какой-то момент сербы стали меньшинством. Это отличается от Крыма, где большинство населения — русские. Контекст существования Косово и Крыма — это разные вещи», — отметил он.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актер Милош Бикович на церемонии закрытия 43-го Московского международного кинофестиваля в Театре мюзикла

Милош Бикович в 2018 году принял участие в съемках художественного фильма «Балканский рубеж» в Крыму. После посещения полуострова он попал под санкции Украины с запретом на въезд в страну. Произошедшее артист прокомментировал сербской поговоркой, смысл которой заключается в том, что создающий неудобства другому может от них же пострадать.

После начала спецоперации актер заверил, что СВО никоим образом не влияет на его жизнь и отношение к России.

«Мое отношение к России не меняется в зависимости от того, какое количество русофобии и истерии против России. Мое отношение к России базируется не на сиюминутных политических событиях, а, скорее, на культурологическом, духовном уровне», — сообщил Бикович сербскому порталу.

В апреле 2023 года Милош Бикович также заверил ТАСС, что не стыдится российского гражданства, несмотря на дискриминацию артистов из РФ на фоне проведения спецоперации.

«Российские артисты запрещаются во всем мире, и у меня тоже есть российское гражданство, и я этого не стыжусь. Я горжусь этим, а также такими великими подвигами, как первый в истории фильм, снятый в космосе. Поэтому я смогу вынести бремя дискриминации, мне это не составит труда», — уточнил актер.

Фото: Социальные сети Милош Бикович с Иваной Малич

Что известно о личной жизни Милоша Биковича

Милош Бикович в сентябре 2023 года сообщил, что вскоре впервые станет отцом. Он опубликовал в личном блоге фотографии с возлюбленной Иваной Малич. Актер признался, что изначально не планировал афишировать беременность своей подруги.

«Мы счастливы, что скоро станем родителями. И очень дорожим этим. Не хотели объявлять об этом до сих пор. Но в последние дни папарацци стали преследовать нас, и мы вынуждены раскрыть эту радостную новость раньше, чем планировали», — заявил актер.

Об отношениях с Иваной Малич актер объявил в 2022 году. Известно, что ей 26 лет, до встречи с артистом девушка жила в черногорском городе Бар.

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