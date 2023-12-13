Телеведущий Михаил Ширвиндт известен российскому зрителю благодаря авторской передаче «Хочу знать». В последние годы артист не появляется на ТВ. Что известно о его жизни и карьере?
Чем сейчас занимается Михаил Ширвиндт
Артист активно занимается развитием собственной программы «Съедобное Несъедобное», выпуски которого выходят на его YouTube-канале. Съемки шоу проходят в разных странах. В выпусках Ширвиндт дает различные советы по выбору ресторанов и оценивает кухню народов мира.
Он также продолжает актерскую деятельность. Артист задействован в спектакле Театра сатиры «Слишком женатый таксист».
Как Ширвиндт отреагировал на спецоперацию
Михаил Ширвиндт спустя два дня после начала спецоперации сообщил в социальных сетях, что на фоне произошедших событий у него пропал сон, потому что «мозг не может воспринять эту информацию».
Позднее Михаил Ширвиндт удалил все публикации на тему спецоперации в личном блоге и заявил, что сделал это ради его поклонников.
«Я удаляю все посты, где упоминается конфликт на Украине. Не из-за фейков, я их не боюсь, потому что у меня нет никаких цифр, я их не знаю. Я это делаю из-за вас, потому что под каждым постом есть комментарии, где вы могли что-то сгоряча написать, что может вам навредить. И вообще, я должен вам сказать, что я против фейков, я за правду. Правду мы все равно рано или поздно узнаем», — сказал он.
Почему Михаил Ширвиндт заступился за Лию Ахеджакову
Артист поддержал актрису Лию Ахеджакову после того, как спектакли с ней убрали из репертуара театра «Современник». По словам директора учреждения Юрия Кравеца, ему поступали письма с критикой в адрес артистки, вдобавок она не поддерживала СВО.
Ширвиндт тогда пристыдил россиян, которые отвернулись от советской актрисы. Несогласных с ее позицией он назвал «чернью».
«По-моему, мы приехали. Сказать, что Ахеджакова замечательная актриса — совершить поступок. Поступок, за который чернь тебя проклянет, люди просвещенные зауважают, каратели могут покарать. За что? За то, что ты сказал, что Лия Ахеджакова — замечательная актриса. О времена! О нравы!» — написал он в личном блоге.
Что известно о скандале Ширвиндта с Валентиной Талызиной
Михаил Ширвиндт в августе текущего назвал актрису Валентину Талызину «полоумной старушкой» после того, как она в интервью Вячеславу Манучарову раскритиковала народную артистку СССР Аллу Пугачеву и уехавших из России артистов.
«Сейчас все кому не лень набросились на Валентину Талызину — злобная она, антисемитка и т. д. Мне очень жалко эту несчастную актрису. Мне не жалко Вячеслава Манучарова, который такой мерзкий провокатор, лазит по просторам интернета и находит полоумных старушек, которые выжили из ума, и начинает с умным видом с ними разговаривать», — сказал артист.
В ответ Валентина Талызина напомнила Шахназарову, что в свои 88 лет она находится в полном здравии и до сих пор играет главные роли в театре Моссовета.
Что известно о личной жизни Михаила Ширвиндта
Телеведущий был официально женат три раза. Первый брак с женщиной по имени Елена продлился недолго, в этом союзе родился сын Андрей, которого назвали в честь актера Андрея Миронова.
Второй супругой артиста была актриса Татьяна Морозова. Она ради мужа оставила работу в театре и помогала Ширвиндту на телевидении. В этом браке родилась дочь Александра. Супруги развелись в 2019 году.
Сейчас 65-летний Михаил Ширвиндт женат на Анастасии Пономаревой, которая младше его на 32 года. В мае 2020 года у них родился сын Михаил. Супруга телеведущего активно ведет социальные сети, в которых рассказывает об их жизни.
По словам жены Ширвиндта, из-за публичности она регулярно сталкивается с критикой со стороны других женщин. Принять свою внешность Анастасия Пономарева смогла только после работы с психологом.
Семья телеведущего живет в пригороде Москвы. Его супруга в сентябре сообщила в личном блоге, что они продали свою квартиру на Чистых прудах в центре столицы и впредь будут жить в загородном доме.
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