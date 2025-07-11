ЦБ назвал лидера по доходности на финансовом рынке за первое полугодие ЦБ: облигации с рейтингом «А» стали самыми доходными за первое полугодие

Корпоративные облигации с кредитным рейтингом «А» стали самым доходным российским инвестиционным инструментом за первое полугодие 2025 года, сообщает Банк России со ссылкой на «Обзор рисков финансовых рынков» за июнь текущего года. По данным регулятора, доходность этих бумаг достигла 20,7%.

Несмотря на сохраняющуюся геополитическую неопределенность, смягчение риторики Банка России на фоне признаков замедления инфляции поддержало российский финансовый рынок, — отмечается в документе.

Следом по доходности шли бумаги с рейтингом «АА» (18,6%), акции строительной отрасли (17,4%), а также ОФЗ и корпоративные облигации категории «ААА» (13,6%). При этом вложения в долларах США показали наихудший результат — минус 21,7% на фоне падения курса американской валюты. Среди июньских лидеров по доходности оказались акции телекоммуникационного сектора (6,7%) и финансовой отрасли (5,8%).

Золото продемонстрировало спад второй месяц подряд, однако сохраняет лидерство по годовому приросту. Так, с июня 2024 года в рублях цена на драгметалл выросла на 25,8%, а с начала 2022 года рост составил 88,4%.

Ранее эксперт Финансового университета Игорь Балынин рекомендовал россиянам распределять сбережения на несколько депозитов с разными сроками, делая основной акцент на двух- и трехлетние вклады с фиксированными ставками. Он пояснил, что такие долгосрочные вклады позволяют получить максимальную доходность, тогда как вклады с плавающей ставкой, привязанной к ключевой, становятся менее выгодными на фоне ее ожидаемого снижения.