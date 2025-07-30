Названы факторы, сдерживающие ускорение роботизации в России

Скептическое отношение руководства предприятий к долгосрочным инвестициям в роботизацию замедляет развитие этого направления в России, заявила NEWS.ru доктор экономических наук профессор Финансового университета при правительстве РФ Ольга Лосева. По ее словам, основными барьерами являются высокие финансовые требования и нестабильность экономических условий.

Сдерживающим фактором развития роботизации является скептическое отношение руководства предприятий к долгосрочным вложениям, учитывая нестабильные условия по ставкам и серьезные требования банков к обеспечению кредитов. Средняя стоимость роботизированной ячейки составляет 10 млн рублей. Предприятие должно иметь выручку порядка 300 млн рублей, чтобы запланировать необходимые инвестиции на три-пять лет. Для решения этого барьера необходимы стимулирующие меры, включая госсубсидирование, налоговые льготы, ужесточение контроля за реализацией программ стратегического развития и цифровизации промышленности, — пояснила Лосева.

Она отметила, что еще одной проблемой является нехватка квалифицированных кадров. По ее словам, несмотря на подготовку около двух тысяч выпускников в год по направлениям «робототехника» и «автоматизация производства», промышленности не хватает технологов и специалистов по интеграции роботов в производственные процессы.

В России более 60 университетов готовят кадры по направлениям «робототехника и мехатроника», а также «автоматизация производства», выпуская примерно две тысячи специалистов в год. Но в большей степени на производстве не хватает не конструкторов робототехнических устройств, а обслуживающих их технологов. Кроме того, большинство российских промышленных предприятий, по оценкам экспертов, имеют недостаточный уровень цифровой зрелости, — резюмировала Лосева.

Ранее руководитель Министерства торговли РФ Антон Алиханов заявил, что российское руководство намерено выделить приблизительно $1,7 млрд (134 млрд рублей) на роботизацию. Средства будут направляться в эту сферу в течение следующих шести лет.