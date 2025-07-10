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10 июля 2025 в 17:45

Россиян призвали воздержаться от некоторых банковских вкладов

Доцент Балынин: сбережения стоит разбить по вкладам с разными сроками

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Россиянам стоит разбивать накопления на несколько депозитов с разными сроками, а основную часть положить на двух- и трехлетние, заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. По его словам, процитированным aif.ru, в стране наблюдается снижение ставок по банковским вкладам.

Основную часть, по моему мнению, лучше всего положить на вклады со сроком два-три года: там высокие доходности. Если, например, сегодня 250 тысяч рублей положить на три года на вклад со ставкой в 19,5%, то к концу срока получится забрать 396 тысяч рублей, – сказал Балынин.

Балынин подчеркнул, что с учетом ожидаемой траектории снижения ключевой ставки он предпочел бы воздержаться от открытия банковского вклада, ставка по которому привязана к ней, поскольку по таким продуктам ставка является не фиксированной, а плавающей. Он добавил, что при снижении ключевой ставки также снизится и ставка по вкладу, которая зависит от уровня ключевой ставки.

Ранее глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что государство заинтересовано в привлечении средств в развитие государственных компаний через их выход на фондовый рынок. По его словам, частные акционеры заставят их постоянно заботиться о росте своей капитализации. При этом министр призвал не смотреть за банковскими ставками, которые остаются высокими.

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