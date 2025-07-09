«Спортивный человек»: в России оценили угрозы Трампа «разбомбить Москву»

К высказываниям президента США Дональда Трампа о том, что он может «разбомбить Москву и Пекин», следует относиться как к игре на публику, заявил глава комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Андрей Картаполов. По его словам, он не поверил американскому лидеру даже на 10%, передает ТАСС.

К этим высказываниям нужно относиться достаточно спокойно. Трамп — спортивный человек, он любит играть на публику. Нужно ориентироваться не на слова, а на поступки, что мы и будем делать, — отметил Картаполов.

Ранее журналисты CNN опубликовали запись 2024 года, на которой Трамп во время встречи со спонсорами своей избирательной кампании рассказал об озвученных угрозах разбомбить Москву и Пекин «к чертям». Из нее следует, что республиканец угрожал президенту России в случае, если Москва предпримет какие-либо действия в отношении Киева.

Как считает первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, телеканал мог таким образом намеренно дискредитировать президента США и его политику. По его мнению, подобная кампания против американского главы развернута на фоне готовящихся выборов в сенат.