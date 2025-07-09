В Госдуме призвали не доверять материалам CNN c угрозами Трампа Путину Депутат Чепа: CNN может специально дискредитировать Трампа и его политику

Телеканал CNN, опубликовавший аудиозапись с угрозами главы Белого дома Дональда Трампа лидеру России Владимиру Путину, мог намеренно дискредитировать президента США и его политику, заявил NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его мнению, подобная кампания против американского главы развернута на фоне готовящихся выборов в сенат.

Мы знаем, что во время предвыборной кампании CNN играл на стороне демократов. Здесь тоже нужно понимать, что впереди, через год, выборы в [сенат] — это важный этап политической жизни страны. Поэтому идет активная работа, и демократы хотят всячески дискредитировать Трампа и его политику, — сказал Чепа.

Он уточнил, что Трамп часто делает громкие заявления по различным поводам. При этом, отметил Чепа, они не всегда до конца взвешенные и продуманные. По словам депутата, к высказываниям главы Белого дома следует относиться внимательно, но осторожно.

Каждое слово Трампа нужно рассматривать под микроскопом: что он под этим имел в виду, в какой момент он это говорил и какую выгоду хотел получить. Поэтому я скептически отношусь к таким заявлениям и материалам, подготовленным CNN, — добавил Чепа.

Ранее сообщалось, что Трамп угрожал Путину «разбомбить Москву к чертям». В распоряжении журналистов появилась аудиозапись с заявлениями главы Белого дома, которая была сделана в 2024 году на одном из мероприятий, проведенных для доноров предвыборной кампании будущего главы Белого дома. Из нее следует, что Трамп угрожал президенту России в случае, если Москва предпримет какие-либо действия в отношении Киева.