Тяжелая депрессия, переезд в Италию, муж: куда пропала певица Сати Казанова

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певица Сати Казанова

Певица Сати Казанова получила известность благодаря участию в шоу «Фабрика звезд», по окончании которого она стала выступать в группе «Фабрика». Несколько лет назад артистка занялась сольной карьерой, а сейчас увлекается духовным развитием. Что известно о ее жизни и карьере?

Чем сейчас занимается Сати Казанова

Сати Казанова организовала сообщество «Пространство духовного развития». Она предлагает участникам стать их проводником на «пути к внутренней гармонии». По словам артистки, она увлеклась такими практиками около 12 лет назад, когда находилась в тяжелой депрессии. Присоединиться к проекту исполнительницы можно за определенную плату.

Сати Казанова после увлечения духовными практиками организовала проект SATI ETHNICA, с которым гастролирует по России. По словам артистки, ее музыка отличается от популярных хитов в российском шоу-бизнесе и представляет собой старинные мантры и этнические песни в современной обработке. В ноябре исполнительница представила новый мини-альбом, куда вошли четыре композиции.

Артистка в эфире «Авторадио» заявила, что ее миссия — сочинять и исполнять музыку, которая трансформирует, вдохновляет и исцеляет.

Где живет Сати Казанова

Сати Казанова в 2017 году вышла замуж за итальянского фотографа Стефано Тиоццо. Сейчас артистка живет на две страны. Большую часть времени она с супругом проводит в России, поскольку вся ее жизнь завязана на Москве.

При этом исполнительница рассказала «ФедералПресс», что планирует переезд в Италию в будущем, когда родит ребенка.

«Мы все-таки больше времени проводим здесь, в России. Но я точно знаю, когда появятся дети, динамика будет противоположная и Италия будет нашим основным центром. В Москве здорово работать, встречаться с друзьями, проводить концерты. Но жизнь, друзья — это не Москва. Это Италия или более тихая часть Европы», — объяснила Сати Казанова.

Также исполнительница практикует зимовку на Бали. Прошлый Новый год она провела на острове. После возвращения в Россию она публично призналась в любви к родине.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певица Сати Казанова

«Россия-матушка! Не знаю, как это объяснить. Меня до слез радует прибытие на родину. Все меня здесь радует: этот снег, дух России. Это за пределами понимания и политики. Это сама земля, сам дух. Я так люблю Россию», — делилась она в соцсетях.

Певица не испытывает проблем с переездами, так как у нее есть вид на жительство в Италии. Также она рассказала РИА Новости, что вскоре получит европейский паспорт, поскольку уже больше пяти лет состоит в браке с итальянцем.

Как изменилась жизнь Сати Казановой после СВО

Сати Казанова после начала спецоперации рассказала, что во время поездок стала замечать недружелюбное отношение к россиянам.

«Я с Кавказа, а история помнит русско-кавказское столкновение, которое длилось 101 год. Но я люблю Россию, это моя родина, по-другому я думать не могу. И теперь понимаю, что европейцы как будто никогда и не любили россиян, они притворялись», — отметила артистка.

Она также пожаловалась, что русофобские настроения затронули и ее семью. Супруг певицы регулярно сталкивается с критикой из-за национальности жены.

«Он сталкивается с тем, что ему прилетают угрозы, потому что женат на русской, а я даже и не русская», — заявила Казанова.

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