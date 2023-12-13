Театр «Современник», отказ от Израиля, SHAMAN: куда пропал певец Петр Налич

Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press

Петр Налич

Певец Петр Налич обрел популярность после выступления на международном конкурсе «Евровидение» в 2010 году, где вместе со своим музыкальным коллективом представлял Россию с песней Lost and Forgotten. Что известно о жизни и творчестве артиста?

Чем сейчас занимается Петр Налич

Петр Налич продолжает заниматься творческой деятельностью. Он пишет песни, музыку к театральным спектаклям, фильмам и мультфильмам.

В 2023 году артист представил три свои новые композиции «Яджнавалки», «Подкладка», «Всех или многих». Налич дает концерты вместе со своим музыкальным коллективом.

В ноябре текущего года состоялась премьера фильма «Блондинка», в котором он принял участие в качестве композитора. В том же месяце в театре «Современник» презентовали спектакль «Сашашишин», для которого Петр Налич написал музыку.

Почему Петр Налич не уехал из России

Петр Налич признался, что после начала спецоперации у него были «рядовые страхи», однако он никогда не задумывался об эмиграции.

«И даже если мне нравится или не нравится то, что здесь происходит, это все равно моя страна, здесь живут мои родители, мои дети здесь учатся, здесь 80% моей аудитории находится», — рассказал он «Известиям».

По словам артиста, на его концерты на Украине приходило много людей, однако он не готов отказаться от российской публики. Певец считает, что Россия должна развиваться в культурном плане, несмотря на внешние обстоятельства. Также Петр Налич признал, что переезд в другую страну — сложный и затратный процесс.

Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press Петр Налич

«Я не очень богатый человек, чтобы просто взять и пересадить себя куда-то в соседнюю страну. Это ужасно сложно. <...> Для кого-то это естественно — переехать куда-то. Я почувствовал, что для меня почему-то это неестественно», — объяснил музыкант.

Последние полтора года Петр Налич выступает только в России. Его приглашали дать концерты в Израиле и Грузии, но он не согласился гастролировать сольно, а перевезти всю команду музыкантов с инструментами оказалось трудной задачей для организаторов.

Почему Петр Налич не записывает патриотические песни

Петр Налич не поддерживает «квасной патриотизм, когда восхваляется все русское». По этой же причине он не интересуется творчеством певца SHAMAN. При этом музыкант заверил, что с любовью относится к русской культуре и языку.

«Я как человек, который любит свою страну, считаю, что надо видеть и достоинства, и недостатки в своей стране обязательно. И проводить работу над ошибками, а не кричать, что я русский и это хорошо», — объяснил Налич.

Артист надеется, что спустя время люди перестанут думать о политике и вновь углубятся в искусство и культуру.

Что известно о личной жизни Петра Налича

У певца есть сын Александр от первого брака. Впервые он женился на Екатерине Бахиревой, вместе с которой учился в Московском архитектурном институте.

Сейчас Петр Налич состоит в браке с Натальей Штырхуновой. Свое семейное положение он рассекретил перед поездкой на конкурс «Евровидение». Супруги воспитывают троих детей.

Петр Налич вместе с семьей живет в Москве, где родился и вырос. Артист поддерживает хорошие отношения с бывшей женой и старшим наследником.

«Все приходиться успевать. Я не из тех, кто только зарабатывает деньги, а все остальное делает жена. Надеюсь, я не обделяю своих детей вниманием», — говорил музыкант.

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