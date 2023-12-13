Громкий скандал, осуждение Галкина и Пугачевой: как живет Мария Шукшина

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актриса Мария Шукшина

Заслуженная артистка России Мария Шукшина известна не только из-за ролей, но и из-за громких скандалов. Из-за чего актриса поссорилась с родственниками, что она говорила про спецоперацию?

Что известно о личной жизни Шукшиной

Мария Шукшина была замужем три раза. С первым супругом Артемом Трегубенко она познакомилась во время учебы в институте. Однокурсники сыграли свадьбу, и вскоре на свет появилась дочь Анна. В тот период Шукшина была увлечена карьерой, и в итоге отношения разрушились.

Следующим избранником артистки стал еще один одногруппник — Алексей Касаткин. Они встретились в 1995 году после долгой разлуки, у них закрутился роман, который обернулся браком.

В 1998 году Шукшина снова стала мамой — на свет появился сын Макар. В этот период она активно снималась в кино, а также вела программу «Жди меня» на Первом канале. Касаткин, который на тот момент был преуспевающим бизнесменом, высказывал недовольство из-за отсутствия супруги дома. В итоге спустя несколько лет Шукшина подала на развод.

Третьим избранником артистки стал предприниматель Борис Вишняков. В 2005 году Шукшина родила ему близнецов Фому и Фоку. Тогда карьера актрисы шла в гору, а дела бизнесмена приходили в упадок. Из-за постоянных ссор на почве ревности и зависти Шукшина решила уйти от возлюбленного.

При этом Вишняков был против мирного разрешения семейного конфликта. Он давал интервью, в которых нелицеприятно высказывался о Шукшиной, а вопрос об опеке над детьми решал через суд. Сама актриса до недавнего времени не комментировала скандальный развод. Недавно она призналась, что не была официально замужем за Вишняковым.

«Вы правы, он не был мне мужем, хотя и пиарился под таким названием. Месяц назад он все-таки набрался смелости и попросил у меня прощения, назвав „ошибкой“ все, что творил! Я простила, и уже очень давно», — сказала Шукшина.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Телеведущая и актриса Мария Шукшина с сыном

Какой громкий скандал случился в семье Шукшиной

Сестра Марии Шукшиной Ольга рассказывала, что сестра Мария практически не общается с матерью. По ее словам, телеведущая занесла в черный список номера телефонов родственниц.

«Вот где здесь христианство? Если она блокирует родную сестру. Я уж не говорю про других родственников! Но ведь мама! Ради мамы ты должна все бросить и бежать, решать и ни о чем не думать», — говорила она.

Ольга также возмущалась, что пожилая актриса не может рассчитывать на заботу старшей дочери.

Сама Ольга не общается со старшей сестрой уже более десяти лет. Отношения между актрисами ухудшились, когда в семье разразился скандал с квартирой на улице Бочкова в Москве. Речь идет о наследстве режиссера Василия Шукшина. Тогда младшая дочь Лидии Николаевны обратилась за помощью к общественности, но Марии это не понравилось.

«Поскольку Маша выступает с громкими общественно-политическими заявлениями, мне как сестре позвонили и попросили прокомментировать, и я высказала свое мнение. И в ответ мне прилетело: „Пускай перестанет хайпиться на моем имени“. Если человек думает, что это ее имя и больше ничье, я думаю, здесь зарыт корень проблем», — жаловалась Ольга в эфире передачи «Секрет на миллион».

Мария Шукшина в эфире шоу «Ты не поверишь!» признавалась, что действительно почти не пересекается с мамой, несмотря на ее состояние. Актриса находится в доме престарелых и изредка приезжает к дочке. При этом информацию о конфликте она опровергла.

«В гости приезжает. Ну да. Может быть, не очень часто. Я много работаю. Когда не работаю, то, конечно, видимся с мамой. В основном общаемся по телефону», — рассказывала артистка.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости Актрисы Лидия Федосеева-Шукшина и ее дочь Мария Шукшина (справа налево)

Что Шукшина говорила про СВО и уехавших артистов

Мария Шукшина поддерживает спецоперацию и действия российских властей. По ее мнению, государству нужно бороться не с внешними, а с внутренними врагами. К ним актриса отнесла звезд, выступивших против СВО.

«Есть антироссийские исполнители. Некоторые сбежали из России, а теперь возвращаются, либо есть откровенные русофобы. Мы видим, что на их концерты приходят люди и ничто их не смущает. С внешним врагом легче бороться, внутренний не виден», — комментировала Шукшина.

Она также раскритиковала тех, кто уехал из России. Шукшина уверена, что русские люди не простят Алле Пугачевой, Максиму Галкину (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), Андрею Макаревичу (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и другим знаменитостям их отъезд.

«Я не подам руки ни Пугачевой, ни Галкину, ни Макаревичу за их позицию к собственной стране, в которой они стали известными людьми. Безусловно, все эти звездные эмигранты хотят жить в России и здесь зарабатывать. Но СВО вскрыла их сущность. Пугачева назвала российских зрителей „холопами, которые превратились в рабов“. А ведь это все благодарная публика, которая ее боготворила. Я думаю, что Пугачева прекрасно понимает: народ ей этого не простит», — высказывалась артистка.

Чем Шукшина занимается сейчас

Сейчас Мария Шукшина задействована в спектакле «Калина красная» в театре «Русская песня» под руководством Надежды Бабкиной. Ближайший показ состоится 26 января.

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