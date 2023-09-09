Почему Мария Шукшина почти не общается с разбитой инсультом матерью

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Шукшина

В Сети появились снимки народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной в инвалидном кресле. Она живет в доме престарелых. Кроме того, после инсульта у актрисы нарушена речь. Что еще известно о ее состоянии и почему с ней практически не общается дочь Мария Шукшина?

Что известно о состоянии Лидии Федосеевой-Шукшиной

В Сети появились снимки 84-летней Лидии Федосеевой-Шукшиной после инсульта. Она передвигается в инвалидном кресле, у нее есть сиделка. Почти все лето актриса провела на больничной койке — 10 дней она находилась в реанимации. После инсульта у знаменитости нарушена речь.

В июне стало известно, что у Федосеевой-Шукшиной развилась сердечная недостаточность. Врачи старались при помощи медикаментов компенсировать левожелудочковую недостаточность актрисы.

В начале июля звезду выписали из больницы. Ее дочь Ольга рассказывала NEWS.ru, что артистка отправилась в реабилитационный центр, поскольку с ее диагнозом требовалось длительное восстановление.

Почему Мария Шукшина не общается с матерью

Ольга Шукшина рассказывала, что сестра Мария практически не общается с матерью. По ее словам, телеведущая занесла в черный список номера телефонов родственниц.

«Вот где здесь христианство? Если она блокирует родную сестру. Я уж не говорю про других родственников! Но ведь мама! Ради мамы ты должна все бросить и бежать, решать и ни о чем не думать. Вот это был бы шикарный пример и для твоих зрителей и поклонников, которые увидели бы тебя на этом пути», — говорила Ольга BLITZ+.

Она возмущалась, что пожилая актриса не может рассчитывать на заботу старшей дочери. По ее словам, маме в любой момент может быть нужна помощь, а Мария вовремя об этом не узнает.

Сама Ольга не общается со старшей сестрой уже более десяти лет. Отношения между актрисами ухудшились, когда в семье разразился скандал с квартирой на улице Бочкова в Москве. Речь идет о наследстве режиссера Василия Шукшина. Тогда младшая дочь Лидии Николаевны обратилась за помощью к общественности, однако Марии это не понравилось. Вместо того чтобы поговорить с сестрой, она на нее обиделась.

«А недавно в меня прилетело. Поскольку Маша выступает с громкими общественно-политическими заявлениями, мне как сестре позвонили и попросили прокомментировать, и я высказала свое мнение. И в ответ мне прилетело: „Пускай перестанет хайпиться на моем имени“. Если человек думает, что это ее имя и больше ничье, я думаю, здесь зарыт корень проблем», — жаловалась Ольга в эфире передачи «Секрет на миллион».

Мария Шукшина в эфире шоу «Ты не поверишь!» признавалась, что действительно почти не пересекается с мамой, несмотря на ее состояние. Актриса находится в доме престарелых и изредка приезжает к дочке. При этом информацию о конфликте она опровергла.

«В гости приезжает. Ну да. Может быть, не очень часто. Я много работаю. Когда не работаю, то, конечно, видимся с мамой. В основном общаемся по телефону», — сообщала она.

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