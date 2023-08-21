Сын Децла рассказал о желании наладить отношения с родственниками

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Децл (Кирилл Толмацкий) с отцом

Сын рэпера Децла (настоящее имя — Кирилл Толмацкий) Антоний Киселев рассказал, что не общается с родственниками по линии отца, но хочет наладить с ними отношения. В интервью Пятому каналу он заявил, что впервые увидел своего дедушку на похоронах артиста. По его словам, Толмацкий отказывался общаться со своим отцом, продюсером Александром Толмацким после того, как тот ушел из семьи.

С Сашей мы не виделись практически никогда. Первый раз мы увиделись на похоронах. <...> Речь про то, что я хочу про семью с ним поговорить, а он про работу. Я просто хочу дедушку. У меня никогда не было дедушки, — признался Киселев.

По словам сына рэпера, он получает отчисления после смерти отца, но для этого ему пришлось сдать тест ДНК. Как объяснил Киселев, Толмацкий-старший отказывался признавать родство с внуком, а в свидетельстве о рождении в графе «Отец» самого Антония стоял прочерк.

Сам продюсер после этого заявлял, что хочет забыть все обиды и наладить отношения с внуком. Он также обвинил мать Киселева Юлию в том, что она мешает ему это сделать. В интервью сын Децла заступился за мать.

Дедушка разыграл из этого скандал. Что она такая, все дела. А на самом деле она тоже много что пережила. Так же, как и я. И ей сейчас просто нужно душевное спокойствие, — пояснил Киселев.

Толмацкий-старший ранее рассказал, что ему тяжело даются воспоминания о сыне. По его словам, в день рождения и в день смерти Децла он посещает его могилу вместе со своей бывшей женой Ириной.