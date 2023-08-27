Тарзан против Порывай: кто из звезд поругался с родными после начала СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Наташа Королева и Тарзан

После начала спецоперации многие российские артисты перестали общаться с родственниками с Украины из-за разных политических взглядов. Кто из звезд поссорился после начала СВО?

Кто из знаменитостей поссорился с родственниками с Украины

Актриса Мария Машкова поругалась с отцом, режиссером Владимиром Машковым, поскольку она не поддерживает спецоперацию, в то время как деятель искусства одобряет действия российских властей. Родственники перестали общаться в конце февраля 2022 когда, когда Машков обратился к артистке, которая вместе с мужем и семьей уехала в США, и попросил ее вернуться на родину.

«После „того“ разговора мы больше не общались. Я отпустила, приняла и сохранила любовь, но каждое публичное появление отца доставляет мне физическую боль», — рассказывала Машкова.

Она отмечала, что любит отца, однако не разделяет его политических взглядов. По словам Машковой, режиссер «одержим, как и многие сейчас, идеей возвращения в СССР ценой свободы будущего поколения».

«Я папу очень люблю и всегда буду очень любить. Я считаю, его великим артистом, до которого мне, воистину, профессионально далеко», — писала актриса в соцсетях.

Владимир Гостюхин в программе «Судьба человека» заявил, что отказался от сестры и внебрачной дочери из-за ситуации на Украине.

«Я потерял сестру. Ну как потерял? Она не совсем здорова, возраст уже. Вся эта украинская пропаганда заморочила ей голову, с ней невозможно разговаривать! Сестра жила в Харькове, у нас достаточно там родственников. Когда началась спецоперация, я отправил ей письмо, и что началось... Пошла антирусская речь... У меня была истерика», — рассказывал он.

По этой же причине артист перестал общаться с внебрачной дочерью Александрой, которая живет в Америке. Однако он рассчитывает на восстановление отношений с ней.

«Дочь отошла от России. Она приняла американскую сторону», — делился звезда «Дальнобойщиков».

Официальный двойник и дублер Филиппа Киркорова Алексей Егожинский переехал в Москву из Харькова после начала спецоперации. Он отмечал, что оказался в той стране, которую поддерживает. При этом на Украине у артиста остались родственники.

«У меня остались родственники на Украине. Я не могу сказать, что поссорился с ними, но я для себя решил следующее: мне не о чем говорить с людьми, которые оказались по другую сторону. Если нужна будет помощь, то я помогу, но чтобы пообщаться или обняться, как раньше, по-братски, по-семейному... нет», — рассказывал Егожинский в интервью Светлане Баласанян.

Стриптизер Сергей Глушко (Тарзан) поссорился с мамой супруги, певицы Наташи Королевой, Людмилой Порывай из-за СВО. Артист поддержал спецоперацию и российских военных, в то время как мама исполнительницы заняла украинскую сторону. На концерт Ирины Билык Порывай пришла в наряде украинского флага, а после выступления выбежала на сцену со знаменем и стала прыгать, кричать и танцевать.

После того как Глушко открыто поддержал спецоперацию, Порывай отписалась от него в соцсетях. Стриптизер тоже удалил мать жены из друзей.

Кто из украинских звезд до сих пор молчит про спецоперацию

Певица Анна Asti осталась успешно строит сольную карьеру после ухода из группы Artik & Asti. В этом году певица стала лидером по наградам музыкальной премии «Жара»: ее признали лучшей в пяти номинациях: «Женское видео» (клип на песню «По барам»), «Певица года», «Артист года», «Альбом года» (альбом «Феникс») и «Песня года» (дуэт с Филиппом Киркоровым на песню «Хобби»). При этом артистка до сих пор имеет украинское гражданство. В феврале 2023 года Федеральная налоговая служба РФ закрыла ее бизнес из-за окончания срока действия документа, подтверждающего право временно или постоянно проживать в стране. Украинские поклонники в соцсетях критикуют звезду, поскольку она не высказывается по поводу спецоперации и продолжает работать в России.

Ани Лорак после начала СВО почти год не выходила на связь с подписчиками. Когда ее выступления в Краснодаре и Воронеже стали отменять, исполнительница в соцсетях заявила, что не хочет выбирать между Россией и Украиной. При этом Лорак подчеркнула, что именно в РФ она стала большой звездой.

Телеведущая украинского происхождения Регина Тодоренко объясняла, что не говорит про спецоперацию, так как хочет уберечь свой брак с российским певцом Владом Топаловым. Она отмечала, что политические темы в их семье под запретом.

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