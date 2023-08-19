Составлен список артистов с Украины, которые остались в РФ после начала СВО

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ани Лорак

Певица Каролина Куек (Ани Лорак) возвращается на российское телевидение — она станет наставницей в программе НТВ «Ты — супер!» вместе с Люсей Чеботиной, Игорем Крутым и Алексеем Воробьевым. Кто еще из украинских артистов остался в РФ и почему?

Кто из украинских артистов остался в России после начала СВО

Ани Лорак после начала спецоперации почти год не выходила на связь с поклонниками. После того как ее концерты в Краснодаре и Воронеже стали отменять, она обозначила свою позицию. Исполнительница подчеркнула, что не хочет выбирать между Россией и Украиной, однако именно в РФ она стала большой звездой. При этом Лорак опровергла информацию о том, что спонсировала Вооруженные силы Украины.

«Я музыкант, а не политик, и моя цель — делиться своей музыкой с аудиторией по всему миру. Пожалуйста, не верьте всему, что вы читаете в СМИ», — писала певица в соцсетях.

В конце июля Лорак выступила в Турции, несмотря на сообщения об отмене мероприятия. Теперь она официально подтвердила, что возвращается на российское телевидение после перерыва — артистка станет наставницей в шоу «Ты — супер!».

«Я прекрасно знаю, что такое стоять на сцене, будучи конкурсантом, и на что обращать внимание, когда ты находишься в ложе жюри. И я смогу поделиться этим опытом», — подчеркнула исполнительница.

Певица Анна Asti тоже осталась в России после начала СВО. В феврале 2023 года Федеральная налоговая служба РФ закрыла ее бизнес из-за окончания срока действия документа, подтверждающего право временно или постоянно проживать в стране. Украинские поклонники в соцсетях часто критикуют знаменитость из-за того, что она не высказывается по поводу спецоперации и продолжает работать в России, однако Анна Asti предпочитает не комментировать подобные ситуации. Артистка занята карьерой: в этом году она стала лидером по наградам музыкальной премии «Жара»: ее признали лучшей в пяти номинациях: «Женское видео» (клип на песню «По барам»), «Певица года», «Артист года», «Альбом года» (альбом «Феникс») и «Песня года» (дуэт с Филиппом Киркоровым на песню «Хобби»).

Наташа Королева поддерживает Россию несмотря на то, что ее мама Людмила Порывай активно выступает за Украину и осуждает спецоперацию. Однако исполнительнице удается не ссорится с родственницей из-за разных политических взглядов.

«Будьте мудрее и берегите своих близких, даже если в чем-то ваши взгляды не совпадают», — писала она в микроблоге.

Людмила Порывай переехала из Киева в США более 30 лет назад. В августе она публично поддержала Украину во время концерта певицы Ирины Билык в Америке. Женщина вышла на сцену с желто-синим шарфом и повторила проукраинские лозунги. Королевой запрещен въезд на территорию Украины. Она отмечала, что стала одной из первых, кого внесли в черный список и признали угрозой национальной безопасности.

Кто из украинских артистов уехал из России из-за спецоперации

Светлана Лобода уехала из России весной 2022 года. Сейчас вместе с двумя дочками артистка живет в Латвии. Она заявляла, что хотела бы остаться в этой стране навсегда, поскольку ей очень нравятся люди — они вежливые и спокойные.

«Мне кажется, что Латвия выбрала меня. Я часто гастролировала в Юрмале, приезжала с концертами в Ригу и думала о том, что было бы здорово иметь здесь маленький домик, проводить в нем какое-то время, потому что именно тут чувствуешь заземление. Я чувствую себя как дома сейчас. Живем в одном доме с бабушкой. И сестра младшая с нами», — рассказывала певица местным журналистам.

При этом Лобода жаловалась журналистам, что стала мало зарабатывать после отъезда из РФ. Она признавалась, что вынуждена тратить сбережения, которые были накоплены во время работы в России.

Вера Брежнева тоже покинула страну после начала СВО. Однако добиться такого же успеха, как в РФ, на Западе у артистки пока не получилось. Недавно ее выступления в Испании и Португалии были отменены.

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