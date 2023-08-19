SHAMAN, Лепс, Чичерина: кто из артистов дает концерты в зоне спецоперации

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

SHAMAN

Певец Ярослав Дронов (SHAMAN) рассказал, что его жена переживает из-за концертов в зоне спецоперации. Однако супруга с пониманием относится к решению музыканта выступать в новых регионах России. Кто еще из артистов приезжает на места проведения СВО?

Кто из звезд давал концерты в зоне боевых действий

Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, часто выступает в новых российских регионах. Он отмечал, что во время пребывания в приграничных городах чувствует свою нужность. При этом жена артиста переживает за него.

«Конечно же, она очень сильно переживает. Но это мой путь. Она с пониманием относится к моей личности, к моему естеству. И она с большим уважением относится ко мне, а я отношусь с большим уважением к ней», — рассказывал SHAMAN.

Юлия Чичерина сейчас дает концерты только в зоне спецоперации, чтобы поддержать российских солдат. Она также активно помогает жителям Луганской и Донецкой народных республик. Певица не единожды заявляла, что считает коллег, осудивших СВО, "предателями родины, которые пытаются сохранить собственность за рубежом".

«В зонах боевых действий обычно гуманитарная катастрофа, люди перенапряжены, находятся в стрессе, им необходима моральная поддержка и психологическая разгрузка. Музыка дает это, и для этого ничего не требуется, кроме моего присутствия. Гастролирую сейчас исключительно в зоне боевых действий, так как поддерживаю боевой дух нашей доблестной армии и народа Донбасса», — объясняла свою позицию исполнительница РИА Новости.

Филипп Киркоров в прошлом году навещал участников спецоперации в военном госпитале в Феодосии. Тогда поп-король оставил автографы на подарках для военнослужащих и подарил им билеты на свое выступление.

«Я хотел их поддержать, я хотел их пригласить на свой концерт в Феодосии. Потому что, пока мы тут поем, развлекаем людей, люди кушают мороженое, они отдают свою жизнь за нас», — отмечал Киркоров.

Олег и Родион Газмановы часто дают концерты в Донбассе. В прошлом году на выступлении Газманова-старшего в Донецке собралось около 50 тысяч человек.

«Никогда не забуду, как я выступал в Донецке. На припеве „Офицеров“ я просто перестал петь, так как вся площадь пела как один огромный хор. Это было незабываемо», — говорил он.

По словам музыканта, смотреть новости о ситуации в Донбассе — это одно, а видеть вживую — совсем иные впечатления. Аналогичной позиции придерживается его наследник. Родион Газманов считает своими самыми запоминающими выступлениями — концерты в Херсоне и Мелитополе.

«Нас искренне и горячо принимали — это запомнилось больше всего. Ведь тем, кто там сейчас живет, очень непросто», — делился музыкант с «Газетой.ru».

Как еще российские артисты помогают жителям Донбасса

Певица Каролина Куек (Ани Лорак) недавно материально помогла семье беженцев из Донбасса, где воспитывается двое детей. Год назад они переехали из Луганской области в Подмосковье. Артистка лично подарила им стиральную машинку, одежду, предметы гигиены, бытовой химии и продукты питания. Лорак также помогает детям из интернатов ЛДНР.

«Я с особым трепетом отношусь к детям Донбасса, имея возможность регулярно общаться с семьями с детьми, я вижу, как им сейчас особенно остро нужна наша помощь и поддержка. Именно поэтому я помогала, помогаю и буду помогать детям и семьям с детьми. Ведь они все заслуживают любви», — заявляла она.

Григорий Лепс приезжает в Донбасс с концертами, а также с гуманитарной помощью. Он отмечал, что посещает места, в которых проводится спецоперация, чтобы «поддержать ребят».

«Мы приехали поддержать ребят. Надеюсь, мы немного их отвлечем от тяжелых будней, пройдем в госпитали, проведаем ребят, раненых детей, раненых бойцов. Пожелаем им счастья, подарим пластинок, раздадим денег», — рассказывал певец.

Актер Иван Охлобыстин привозил в Донбасс пять церковных чаш для причастия.

«Привез в разоренные храмы, которые в ближайшее время вряд ли могут себе позволить это. А святое причастие — самое мощное духовное оружие. Две чаши предназначены для ЛНР и три — для ДНР. На них соответственно выгравировано „ЛНР-2022“ и „ДНР-2022“. Чтобы в будущем уже старики-протоиреи показывали их детям и вспоминали это легендарное время» — пояснял он.

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