Концерты в зоне СВО и уголовное дело: чем сейчас занимается Юлия Чичерина

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Юлия Чичерина

Заслуженная артистка России Юлия Чичерина заняла активную гражданскую позицию. Певица дает концерты только в зоне спецоперации и помогает жителям Донбасса. Как исполнительница, отпраздновавшая 45-летие, стала известной и чем она занимается еще?

Как Юлия Чичерина стала популярна

Юлия Чичерина родилась в Свердловске в 1978 году. В детстве увлекалась рисованием, посещала художественную школу. Родители были уверены, что дочь станет художником. Окончив школу, она решила поступать на искусствоведческий факультет Уральского университета, но не смогла сдать экзамен по истории. Чичерина попыталась освоить библиотечное дело в училище родного города, но поняла, что не испытывает к этому интерес.

Юлия много занималась вокалом со старшей сестрой Диной, которая помогала ей практиковаться. Спустя время Чичерина попросила предодавательницу с отделения эстрадного вокала устроить ей прослушивание. На протяжении полугода будущая звезда скрывала от родителей, что учится на певицу, а не на библиотекаря.

Однажды кассета с песнями Чичериной попала в руки продюсеру «Нашего радио» Михаилу Козыреву (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов). Прослушав пару композиций, он назвал артистку «русской Гвен Стефани» и пригласил ее группу на рок-фестиваль «Нашествие». В 1999 году с коллективом Чичериной заключила контракт студия Real Records, после чего певица переехала в Москву. В том же году по радио зазвучали первые хиты исполнительницы: «40000», а за ним «Ту-лу-ла» и «Жара». Обе песни, клипы на которые снял режиссер Тимур Бекмамбетов, попали в ротацию канала «Муз-ТВ». В 2000 году вышел дебютный альбом Чичериной «Сны». Тогда же ее композиция стала саундтреком фильма Алексея Балабанова «Брат-2».

Личная жизнь Юлии Чичериной

В 90-х годах у знаменитости был роман с Александром Бурым, бас-гитаристом группы «Смысловые галлюцинации». В 1999 году у пары родилась дочка, но вскоре влюбленные расстались, так и не поженившись.

«С Бурым мы смешно познакомились. Дело было еще в Екатеринбурге. Я написала несколько песен. И пришла на студию, хотела их записать. Для записи нужен был бас-гитарист. Вот тогда кто-то и порекомендовал Бурого. Он пришел, увидел меня и влюбился. Я в него долго не влюблялась. Месяца два он меня обхаживал! Причем я обычно быстро реагирую. А тогда что-то уперлась. Может быть, потому, что он маленького роста, не в моем вкусе», — вспоминала Чичерина.

Гражданская позиция Юлии Чичериной

Артистка активно поддерживает жителей Луганской и Донецкой народных республик. Она не единожды заявляла, что считает звезд, осудивших спецоперацию на Украине, предателями родины, которые пытаются сохранить собственность за рубежом. По мнению Чичериной, во всех образовательных учреждениях детям и подросткам надо прививать патриотические ценности, детские дома должны стать суворовскими училищами, а все высшие чиновники, состоящие на государственной службе, обязаны иметь военные заслуги.

Причем звезда проявляла активную гражданскую позицию еще до начала спецоперации: в 2018 году она исполнила песню «А потом Берлин». Сейчас Чичерина дает концерты в зоне проведения спецоперации, чтобы поддержать российских солдат.

«В зонах боевых действий обычно гуманитарная катастрофа, люди перенапряжены, находятся в стрессе, им необходима моральная поддержка и психологическая разгрузка. Музыка дает это, и для этого ничего не требуется, кроме моего присутствия. Гастролирую сейчас исключительно в зоне боевых действий, так как поддерживаю боевой дух нашей доблестной армии и народа Донбасса», — объясняла свою позицию артистка РИА Новости.

В октябре 2022 года президент России Владимир Путин присвоил Юлии Чичериной звание заслуженной артистки РФ. На Украине против певицы возбуждено уголовное дело по обвинению в «посягательстве на территориальную целостность и надругательстве над госфлагом». В заявлении Генпрокуратуры указывается, что звезда прибыла в Запорожскую область для поддержки военнослужащих РФ и сняла с крыши здания мэрии Энергодара украинский флаг.

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