Миронов предложил присвоить Юлии Чичериной звание народной артистки

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Юлия Чичерина

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил NEWS.ru, что певица Юлия Чичерина заслужила звание народной артистки России. По его словам, ее «яркие и талантливые» песни уже не одно десятилетие пользуются успехом у слушателей, а гражданская позиция вызывает уважение и поддержку миллионов россиян.

Убежден, что Юлия Дмитриевна давно заслужила это звание, — заявил Миронов.

Ранее певица, известная активной поддержкой Луганской и Донецкой народных республик, назвала российских артистов, осудивших спецоперацию на Украине, открытыми предателями родины, которые пытаются сохранить собственность за рубежом. Она считает, что сомневающихся представителей шоу-бизнеса должны подталкивать в «нужную сторону» ответственные профессионалы. Чичерина также заявила, что во всех образовательных учреждениях детям и подросткам должны прививать патриотические ценности, детские дома должны стать суворовскими училищами, а все высшие чиновники, состоящие на государственной службе, должны иметь военные заслуги и отвечать перед трибуналом. Певица также призвала россиян готовиться к счастливому будущему, в котором нет места «трусам и пройдохам».

На Украине против певицы возбуждено уголовное дело по обвинению в «посягательстве на территориальную целостность и надругательстве над госфлагом». В заявлении Генпрокуратуры указывается, что артистка прибыла в Запорожскую область для поддержки военнослужащих РФ и сняла с крыши здания мэрии Энергодара украинский флаг.