29 апреля 2026 в 10:35

В Госдуме назвали способ уравнять регионы по качеству образования

Депутат Миронов призвал поднять зарплаты учителей до уровня московских

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Лидер партии «Справедливая Россия», руководитель фракции в Госдуме Сергей Миронов призвал поднять зарплаты учителей до уровня московских для выравнивания качества образования в регионах. В беседе с NEWS.ru он отметил, что на территории страны растет количество подростков, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних. По его словам, все это говорит о системном кризисе в российском образовании.

По статистике Минпросвещения, в РФ растет число детей, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних. В 2024 году их было 420 тыс. человек, а в 2025 году — на 33,6 тыс. человек больше. Это симптомы серьезного системного кризиса. При этом финалисты всероссийских олимпиад школьников все более концентрируются в нескольких регионах: 43% — из Москвы, еще 27% — из Подмосковья, Татарстана и Санкт-Петербурга. Образование в РФ поляризуется, обнажая проблему неравенства регионов. Самые богатые города сконцентрировали у себя лучших учителей. Надо радикально повышать зарплаты педагогам в регионах, в идеале до московского уровня. Также необходимо широкое общественное обсуждение стратегии образования, — сказал Миронов.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что парламентарии проработают предложения по законодательному решению вопроса снижения бюрократической нагрузки на учителей и врачей. По его словам, медицинское сообщество уже высказало жалобы на этот счет.

