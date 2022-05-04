Чичерина назвала осудивших спецоперацию артистов «открытыми врагами» России

Юлия Чичерина / Фото Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Некоторые российские артисты, осудившие спецоперацию на Украине, являются открытыми предателями Родины, которые пытаются сохранить свою собственность за рубежом, заявила певица Юлия Чичерина. Она считает, что сомневающихся представителей шоу-бизнеса должны подталкивать в «нужную сторону» ответственные профессионалы, пишет «360».

Часть [артистов, которые не поддерживают Россию,] — открытые враги России. Другие застыли от страха и не могут решить — бить или бежать. Их необходимо подтолкнуть в нужную сторону и поддержать нужным способом. Нужно, чтобы ответственные профессионалы занимались этим вопросом, — уточнила Чичерина.

Она убеждена, что во всех образовательных учреждениях детям и подросткам должны прививать патриотические ценности. Чичерина подчеркнула, что все детские дома должны стать суворовскими училищами, а все высшие чиновники, состоящие на государственной службе, должны иметь военные заслуги и отвечать перед трибуналом. Певица призвала россиян готовиться к счастливому будущему, в котором нет места «трусам и пройдохам».

Ранее продюсер Иосиф Пригожин заявил, что третьи лица только и ждут от россиян, чтобы те начали делить общество на «своих и чужих». По его мнению, сейчас в России проявляют агрессию к тем, кто сказал что-либо «поперёк».