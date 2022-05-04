Некоторые российские артисты, осудившие спецоперацию на Украине, являются открытыми предателями Родины, которые пытаются сохранить свою собственность за рубежом, заявила певица Юлия Чичерина. Она считает, что сомневающихся представителей шоу-бизнеса должны подталкивать в «нужную сторону» ответственные профессионалы, пишет «360».
Часть [артистов, которые не поддерживают Россию,] — открытые враги России. Другие застыли от страха и не могут решить — бить или бежать. Их необходимо подтолкнуть в нужную сторону и поддержать нужным способом. Нужно, чтобы ответственные профессионалы занимались этим вопросом, — уточнила Чичерина.
Она убеждена, что во всех образовательных учреждениях детям и подросткам должны прививать патриотические ценности. Чичерина подчеркнула, что все детские дома должны стать суворовскими училищами, а все высшие чиновники, состоящие на государственной службе, должны иметь военные заслуги и отвечать перед трибуналом. Певица призвала россиян готовиться к счастливому будущему, в котором нет места «трусам и пройдохам».
Ранее продюсер Иосиф Пригожин заявил, что третьи лица только и ждут от россиян, чтобы те начали делить общество на «своих и чужих». По его мнению, сейчас в России проявляют агрессию к тем, кто сказал что-либо «поперёк».