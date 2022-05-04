Иосиф Пригожин призвал не делить артистов на «своих и чужих»

Иосиф Пригожин / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин считает, что третьи лица только и ждут от россиян, чтобы те начали делить общество на «своих и чужих». По его мнению, сейчас в России проявляют агрессию к тем, кто сказал что-либо «поперёк», пишет «Царьград».

Мы не должны делить своих и чужих. Это то, чего ждут от нас третьи лица. То, что сегодня мы начали, знаете, «охоту на ведьм», и то, что ты не можешь сказать что-то поперёк вообще, начинается агрессия — это неправильно. Агрессии не должно быть внутри, — пояснил Пригожин.

Он также осудил журналистов, готовых «распять» покинувших Россию Максима Галкина и Аллу Пугачёву несмотря на то, что ещё несколько недель назад представители СМИ «бегали» за артистами, чтобы взять у них интервью. Пригожин также выразил надежду, что и Галкин перестанет распространять фейки о России. Продюсер не разделяет мнение юмориста о спецоперации на Украине.

Он неправ в одном. Он не может давать оценку происходящему. Обозначая какие-то обстоятельства, обозначая, он внутри не находится. Поэтому вот тут я с ним не согласен, — резюмировал Пригожин.

По информации СМИ, после отъезда из России Алла Пугачёва и Максим Галкин с детьми поселились на роскошной вилле в Израиле площадью 650 квадратных метров в небольшом городке Кесария, где проживает пять тысяч человек. Сообщалось, что вилла находится в собственности у певицы, но она категорически опровергла это утверждение.