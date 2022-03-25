Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело против Юлии Чичериной

В отношении российской певицы Юлии Чичериной возбуждено уголовное дело по обвинению в посягательстве на территориальную целостность и надругательстве над госфлагом. Как говорится в сообщении генпрокуратуры в Telegram-канале, артистка прибыла в Запорожскую область для поддержки военнослужащих РФ и сняла с крыши здания мэрии Энергодара украинский флаг.

Сообщено о подозрении российской певице в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и надругательстве над государственным символом, — говорится в сообщении.

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова уточнила, что речь идет о Юлии Чичериной, сообщив об этом на странице в Facebook (соцсеть признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена).

Ранее стало известно, что Чичерина получила вызов на допрос в отдел уголовного розыска подмосковного города Клин, куда должны была явиться 30 декабря 2020 года. При этом традиционно для подобных повесток в случае неявки ей пригрозили принудительным приводом.

В ответ на это певица разразилась гневной тирадой в Instagram, сообщив, что её «пугают статьями» уже не в первый раз. Она заявила, что полицейские в Клину «работают на укропских стукачей, <...> вместо того чтобы разобраться с клеветниками на месте».