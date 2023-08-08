Шаляпин, Тимати, Газманов: кто из звезд отказался идти на СВО и почему

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Прохор Шаляпин

Певец Прохор Шаляпин отказался принимать участие в специальной военной операции на Украине. Он всю жизнь занимается музыкой и считает, что на фронте должны находиться люди с военным опытом. Кто из российских знаменитостей не участвует в СВО и по каким причинам?

Шаляпин заявил, что продолжит свою карьеру в шоу-бизнесе и призвал каждого «отвечать за свою деятельность».

«Есть люди, которые занимались военным делом изначально, поступали в институты, в училища. Это люди, которые учились этому делу, понимаете, получали от государства квартиры, преференции, зарплаты, карьеру и так далее. То есть они выбрали изначально этот путь. Давайте каждый будет отвечать за свою деятельность», — высказался артист.

Как звезды объясняли отказ идти на фронт

Певец и шоумен Тимати в период частичной мобилизации опроверг свой отъезд и пояснил, почему не пошел служить.

«Повестку пока не получил, но это совсем не говорит о том, что ее не будет. У меня нет паники, и разговоры о „перекрытии неба“ и „военном положении“ не вводят меня в состояние ступора. Я принял для себя эту ситуацию и с ней живу», — сообщал артист.

При этом Тимати отмечал: если его профессиональные навыки смогут пригодиться в зоне спецоперации, то он готов отправиться на передовую.

«Долг Родине отдать придется рано или поздно всем, кто столько жил, развивался и получал здесь. Еще раз: если будет нужна моя учетная специальность, то готов», — заверял он.

Директор Московского цирка Эдгард Запашный вместе с братом Аскольдом активно занимается отправкой гуманитарной помощи в Донбасс, но участвовать в боевых действиях они не стали. О причинах отсутствия на передовой артист рассказывал изданию «КП-Екатеринбург».

«Мы с братом в первую категорию не попали. Но если призыв будет продолжаться, если будут вторая и третья волна мобилизации и мы попадем в одну из категорий, то обязательно пойдем на фронт и не в качестве артистов, которые будут выступать и поддерживать боевой дух, а в качестве военнослужащих с автоматом руках», — пояснил Эдгард Запашный.

Актер Стас Румянцев проходил срочную службу в ВМФ и после объявления частичной мобилизации получил повестку. Он не стал уклоняться от призыва и явился в военкомат, но после прохождения медкомиссии оказался негоден к службе. Артист в социальных сетях отмечал, что не исключает, что еще может быть призван.

«Время непростое и непонятное. Может, все решится, а может, все там скоро будем, кто еще остался тут в России», — заявлял он.

Певец Родион Газманов не единожды давал концерты в зоне проведения спецоперации. В интервью для YouTube-шоу «Алена, блин!» исполнитель говорил, что в рамках частичной мобилизации не получал повестки. Он считает, что большую пользу приносит как артист, чем как военнослужащий.

«Я нахожусь во второй очереди мобилизации. Я закончил военную кафедру, финансовое образование. Соответственно у меня специальность „Экономист“. Это на фронте пока не самая востребованная специальность. Повестка мне на данный момент не приходила», — рассказывал Газманов-младший.

Кто из артистов отправился в зону СВО

Актер Павел Устинов призван на фронт в рамках частичной мобилизации. Он не ожидал получения повестки, однако уклоняться не стал.

Звезда сериала «След» Георгий Тесля-Герасимов сам принял решение отправиться в зону боевых действий. Сначала он был военным корреспондентом, снимал документальный фильм, а после вступил в ряды Народной милиции Донецкой Народной Республики.

Минобороны РФ также создало творческие бригады для поддержки участников спецоперации. В состав труппы вошли скрипач рок-группы «Аквариум» Андрей Решетин, ведущий актер театра «Современник» Евгений Павлов, художник Юрий Севачев и другие призванные по мобилизации артисты.

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