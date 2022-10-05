«Я уже там»: Дана Борисова о желании поехать на фронт Телеведущая Дана Борисова заявила, что живет спецоперацией и готова поехать на фронт

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дана Борисова

Телеведущая Дана Борисова живет спецоперацией — она каждый день проверяет информацию о ходе СВО и положении на фронте по карте боевых действий, даже ночью, рассказала она в интервью «ФедералПресс». Также она рассказала, что завидует Юлии Барановской, которая ездила брать интервью у солдат. Борисова заявила, что сама готова отправиться в Донбасс военкором и мысленно «уже там».

Я изначально следила за ходом спецоперации. Но последнее время живу этим, <...> я живу тем, что происходит сейчас на линии огня. Я даже ночью просыпаюсь попить воды в 02:00 или 04:00 не для того, чтобы ленту посмотреть, у меня и карта боевых действий есть. Я знаю абсолютно каждый населенный пункт, вплоть до мелких: где сейчас самое сложное направление, где, наоборот, наше Минобороны наступает, — рассказала Борисова.

Телеведущая напомнила, что уже работала военным журналистом и дважды посещала Чечню в военное время. Она заявила, что и сейчас готова отправиться в зону СВО, но она переживает из-за дочки Полины.

Российский актер Георгий Тесля-Герасимов, известный телезрителям по сериалу «След», ранее заявил, что преклоняется перед артистами, которые выразили желание отправиться на фронт. Он также уточнил, что считает уклонение от частичной мобилизации «подлым и омерзительным» поступком. Сам артист недавно отправился военкором в зону боевых действий СВО.

До этого рэп-исполнитель Тимати рассказал, что находится в Москве и готов участвовать в спецоперации РФ на Украине, если его призовут. По его словам, долг Родине придется отдать всем рано или поздно. Так артист ответил в соцсетях людям, которые спрашивали его о мобилизации. Он заявил, что повестку пока не получил, но не паникует при мысли о ее возможном получении и принял ситуацию.