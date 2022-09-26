Тимати заявил, что готов к мобилизации Рэпер Тимати заявил, что готов участвовать в спецоперации России на Украине

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Тимати

Рэпер Тимати (Тимур Юнусов) заявил, что находится в Москве и готов участвовать в спецоперации России на Украине, если его призовут. По его словам, долг родине придется отдать всем рано или поздно. Так артист ответил в соцсетях людям, которые спрашивали его о мобилизации.

Я в Москве. Дома. Никуда не собирался мигрировать и не собираюсь, мое место здесь. <...> Долг родине отдать придется рано или поздно всем, кто столько лет жил, развивался и получал здесь. Еще раз: если будет нужна моя учетная специальность, то готов, — сообщил Тимати.

Он заявил, что повестку пока не получил, но не паникует при мысли о ее возможном получении и принял ситуацию.

Ранее телеведущая Ксения Собчак раскритиковала в своем Telegram-канале Тимати за его отъезд из России в Узбекистан на фоне частичной мобилизации. Артист выложил фотографию в соцсети «ВКонтакте», где он позирует возле одной из известнейших достопримечательностей Ташкента. Собчак отметила, что тот критиковал Пугачеву из-за ее отъезда из России и критику родины.

Ранее Тимати раскритиковал заявление Примадонны, попросившей Минюст признать ее иноагентом вслед за супругом Максимом Галкиным. Под постом Пугачевой в Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена) музыкант написал, что она критиковала родину вместе с другими артистами, которые покинули Россию после начала спецоперации на Украине.