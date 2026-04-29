Актриса Хилькевич поделилась секретом своей худобы Актриса Хилькевич призналась, что не ест сладкое и хлебобулочные изделия

Актриса Анна Хилькевич призналась, что ограничивает себя в сладком и хлебобулочных изделиях, сообщает «Леди Mail». По ее словам, она также перестала есть в позднее время.

Также я люблю интервальное голодание, несколько лет назад я пришла к тому, что перестала ужинать. Мой последний прием пищи выпадает на 5-6 часов вечера. Если мне надо похудеть, я увеличиваю интервал, но в целом 12-15 часов мне вполне хватает, — рассказала Хилькевич.

Актриса подчеркнула, что также регулярно занимается спортом, однако призналась, что уделять время тренировкам стало сложнее с рождением еще одного ребенка. Она посоветовала два раза в неделю заниматься силовыми нагрузками и один раз уделять время пилатесу, растяжке или йоге.

Ранее телеведущая Оксана Федорова призналась, что поддерживает фигуру благодаря бальным танцам. По словам знаменитости, она в целом следит за здоровьем и ведет активный образ жизни.