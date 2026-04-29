Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
29 апреля 2026 в 14:25

Россиянам объяснили, зачем вступать в садоводческие товарищества

Юрист Свечникова: садовые товарищества упрощают установку инженерных систем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Владельцы земельных участков, предназначенных для садоводства, могут получить значительные преимущества при объединении в некоммерческие товарищества, например, совместными усилиями обеспечить обустройство инженерных систем, заявила NEWS.ru ассистент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им. Г. В. Плеханова Софья Свечникова. По ее словам, такая форма сотрудничества равномерно распределяет обязанности по благоустройству между собственниками.

Дачники могут объединяться в садоводческие или огороднические некоммерческие товарищества. Это может быть полезно по ряду причин. Во-первых, товарищество позволяет использовать совокупный имущественный потенциал, совместными усилиями разработать и внедрить системы инженерного обеспечения, то есть отопление, электроснабжение, газоснабжение, водоснабжение и водоотведение. Во-вторых, собственники могут равномерно распределить между собой обязанности и контроль за благоустройством территории, ее охраной и обеспечением пожарной безопасности, — сказала Свечникова.

Она отметила, что объединение помогает более рационально применять земельные участки для выращивания сельскохозяйственных культур. По ее словам, СНТ удобнее координировать работу с госструктурами и защищать интересы членов в правовом поле.

Товарищество способствует более рациональному применению земельных участков для сельскохозяйственных целей, в частности, для выращивания овощей, фруктов и других культур. Также в СНТ собственникам удобнее осуществлять координацию с государственными и муниципальными структурами. Товарищество может защищать интересы своих членов в правовом поле. Следует помнить, что на территории одного садоводства и огородничества может быть создано только одно товарищество. А каждый отдельный участок может быть закреплен только за одним СНТ, — заключила Свечникова.

Ранее Федеральная антимонопольная служба России предложила ввести единый тариф на электроэнергию для всех жителей садоводческих некоммерческих товариществ. При этом не будет иметь значения, где именно расположен участок — в городе, сельской местности или на межселенной территории.

Общество
дачники
СНТ
россияне
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.